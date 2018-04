Peter (84) und Katharina Heintges (81) sind seit mittlerweile 60 Jahren verheiratet.

Willich. Seit 60 Jahren sind Peter (84) und Katharina (81) Heintges nun verheiratet. Das Paar lebt in Willich am Kückesweg – sozusagen „in der Vorstadt zum Gewerbegebiet Münchheide“ und mit Blick auf glückliche Hühner und Schafe.

Der Diamantbräutigam wurde in Schiefbahn geboren und wuchs in seiner Heimatgemeinde mit elf Geschwistern auf. Die Jubilarin dagegen stammt aus Alt-Willich und wuchs mit drei Geschwistern auf.

Paar betrieb den Bauernhof am Kückesweg

Kennengelernt hat sich das Paar in den Jahren 1954 und 1955 auf der Landwirtschaftsschule in Krefeld. In Alt-Willich wurde dann kirchlich und standesamtlich geheiratet. Danach hat das Paar immer in Willich gelebt und am Kückesweg einen Bauernhof betrieben – den mittlerweile einer der Söhne übernommen hat. Peter Heintges war jedoch nicht nur Landwirt, sondern auch Lkw-Fahrer in der Willicher Hannen-Brauerei. Die Diamantbraut war Hausfrau und Mutter.

Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. Es kamen Schwiegerkinder, neun Enkel und zwei Urenkel dazu. Kegelsport ist ein Hobby, das das Paar seit mehr als 40 Jahren begeistert. Peter Heintges gehörte zudem mehr als 30 Jahre einem Schützenzug beim Willicher Schützenfest an. Das rüstige Paar hofft, dass es in fünf Jahren die Eiserne Hochzeit feiern kann – wenn beide 65 Jahre verheiratet sind. mab