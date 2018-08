Kinder, Jugendliche und Erwachsene nutzen das Angebot beim Judoclub Schiefbahn.

Willich. Das Klirren von Schwertern schallt durch den Neersener Schlosspark. Es lässt Besucher stehenbleiben und fasziniert zuschauen. Auf dem und rund um den Holzboden von „Sport im Park“ sind Menschen unterschiedlichen Alters mit langen Schwertern zu sehen, die sich in Kampftechniken üben. „Nicht so schnell. Immer auf die Technik achten, darauf kommt es an“, korrigiert Kai Hoffmann zwei der Kämpfer und verdeutlicht mit dem eigenen Schwert in Zeitlupe die Bewegungen, die gerade geübt werden.

Kinder wie Jugendliche und Erwachsene sind voller Konzentration in Aktion. Sie alle fechten mit dem langen Schwert. Ein historischer Sport, der seinen Platz seit dem vergangenen Jahr innerhalb des Judoclubs Schiefbahn (JCS) Willich gefunden hat.

Diese sportliche Bereicherung verdankt der Verein Hoffmann. Er war in einem Düsseldorfer Fechtclub aktiv. Bedingt durch einen Umzug nach Schiefbahn suchte er ein entsprechendes sportliches Angebot vor Ort. Hoffmann sprach den JCS an, weil es sich beim Fechten schließlich um eine Kampfsportart handelt. Für den Verein war es etwas völlig Neues. „Ich musste ein wenig Überredungsarbeit leisten, konnte aber letztendlich überzeugen, was sicherlich daran lag, dass ich den Übungsleiter C vorweisen kann und den Fechtsport mit dem langen Schwert schon seit sieben Jahren betreibe und Kampfsport generell schon seit 15 Jahren“, berichtet Hoffmann.

Die Abteilung hat zurzeit 22 Mitglieder

Im April 2017 ging es los. Heute zählt die Abteilung zehn Erwachsene, vier Jugendliche und acht Kinder. Wobei Kinder ab sechs Jahren mit dem Schwertkampf starten können. Sie trainieren mit Schaumstoffwaffen und einer entsprechenden Schutzausrüstung.

In Sachen Schutz gehört generell der sogenannte Gambeson dazu. Es handelt sich um eine lange wattierte Jacke, die locker fünf bis sechs Kilogramm auf die Waage bringt. Dazu gehört eine extra stabile Ausführung eines klassischen Fechthelmes. Ganz wichtig sind die Handschuhe, die immer getragen werden müssen. Finger und Daumen gehören geschützt, da man beim Kampf schnell mit den Händen zusammenstoßen kann.

„Wenn jemand in den Sport hineinschnuppert, stellen wir die Ausrüstung bis auf die Handschuhe. Die müssen selbst mitgebracht werden, wobei sich für den Anfang ganz normale Arbeitshandschuhe aus dem Baumarkt eignen“, sagt Hoffmann. Er trainiert die Erwachsenen und die Jugendlichen, während Dirk Töllner die Kinder unter seinen Fittichen hat. „Ich übe seit 1976 Kampfsport aus“, sagt Töllner.

Wichtig ist wie bei allen Kampfsportarten der extrem hohe Stellenwert von Disziplin, Respekt, Höflichkeit und Vertrauen. Mit dem Schwert zu fechten, bedeutet zudem Fitness, Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer zu trainieren. Die Größe eines Schwertes richtet sich nach der Achselhöhe des Kämpfers. Ein normales Trainingsschwert wiegt 1,4 Kilogramm. Infos zum Mitmachen gibt es online.

