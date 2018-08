Die Drehleiter der Feuerwehr verfügt über Raffinessen zur Rettung und Brandbekämpfung.

Schiefbahn. Die Drehleiter der Feuerwehr Willich macht es möglich, Menschen zu retten und Brände zu bekämpfen – bis zu einer Höhe von 23 Metern, und somit bis zum siebten Obergeschoss. Die Mitglieder der Feuerwehr sind mit der Drehleiter stets einsatzbereit für eine Höhenrettung zwischen Himmel und Erde.

Auf dem Land sei die Drehleiter mit Korb genauso hilfreich und wichtig wie in der Stadt. „Das Einsatzfahrzeug fährt standardmäßig bei fast allem mit raus“, erklärt Thomas Metzer, Leiter der Feuerwehr der Stadt Willich. Für Ankunft, Abstützen und Ausfahren der 30 Meter langen Leiter werden nur etwa 180 Sekunden benötigt, zum Bedienen muss man eine Maschinistenausbildung absolviert haben. „Das ist eine relativ aufwendige Ausbildung bei Drehleitern. Sie umfasst 40 Stunden und eine jährliche Fortbildung“, erklärt Metzer. Der Maschinist ist gleichzeitig Fahrer des Wagens – in Schiefbahn ist das Michael Klein.

Die Drehleiter kann von unten und oben gesteuert werden und trägt maximal drei Personen im Korb. Über das sogenannte Wendestrahlrohr verläuft entlang der Leiter der Wasserschlauch. Zum Einsatz kommt der Drehleiterwagen, wenn der erste, bauliche Rettungsweg nicht nutzbar ist – zum Beispiel, wenn das Treppenhaus blockiert ist. Bei einer Gebäudehöhe über sieben Geschossen muss baulich für einen weiteren Rettungsweg gesorgt sein, beispielsweise durch eine Treppe an der Außenseite. Die Vorgaben sind in der Bauordnung des Landes NRW festgelegt.

Die Feuerwehr Willich hat seit dem Jahr 1969 einen Drehleiterwagen

16 Tonnen wiege das Fahrzeug mit Ausrüstung und sei seit 2014 diverse Male im Einsatz gewesen. Der Wagen enthält auch technische Besonderheiten: Bei Benutzung der Leiter werde mittels elektronischer Überwachung permanent das Gewicht bei ausgefahrener Leiterweite gemessen. Bei zu viel Masse im Korb stoppt die Leiter, die eine maximale Ausladung von zwölf Metern besitzt, den Vorgang. Das Fahrzeug kann auch zur Belüftung, zur Auskundschaftung oder zur Beleuchtung dienen.

Eine Menschenrettung mit der Leiter kann bis zu einer Windstärke von acht bis neun erfolgen. Seinen ersten Drehleiterwagen erhielt die Feuerwehr Willich im Jahr 1969 mit dem Bau der siebenstöckigen Gebäude an der Goethestraße. Daraufhin wurde das Fahrzeug zu Sicherung des zweiten Rettungsweges angeschafft. Nach einer Laufzeit von 15 bis 20 Jahren muss es ersetzt werden. „Die Gelder werden jetzt schon in den Haushalt vorgemerkt für eine neue Drehleiter“, sagt Metzer. „Man muss das Hubrettungsgerät an die Anforderungen anpassen.“ Die Kosten betragen laut Metzer etwa 600 000 Euro.