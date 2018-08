Frauen sind bei der Stadt auf dem Vormarsch. Doch es gibt noch Potenzial für Verbesserungen.

Willich. In Sachen Gleichstellung sieht sich die Willicher Stadtverwaltung sehr gut aufgestellt. Dies sei der guten Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung zu verdanken, heißt es in einem Zwischenbericht, der in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 30. August vorgelegt wird.

Die Teilzeitarbeit ist nach wie vor weiblich geprägt

„Der Verwaltungsvorstand ist paritätisch besetzt. In der zweiten Leitungsebene sind 37,5 Prozent Frauen vertreten. Auch in den darunterliegenden Gehaltsgruppen sind immer mehr Frauen zu finden.“ Dieses stolze Ergebnis wird den Politikern präsentiert. Tatsächlich sind im vierköpfigen Verwaltungsvorstand zwei Frauen, nämlich die Beigeordneten Martina Stall und Brigitte Schwerdtfeger. Geschäftsbereiche leiten Andrea Ritter (Wohnen und Gewerbe), Susanne Kamp (Jugend und Soziales), Simone Küppers (Zentrale Finanzen) und Maria Feiter (Zentrale Steuerung).

Doch auch bei der Stadt Willich gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten. Wie in dem Zwischenbericht eingeräumt wird, sei die Teilzeitarbeit immer noch sehr weiblich geprägt: „Ausschlaggebend sind für diese Zahlen der Sozial- und Erziehungsdienst im Bereich der Offenen Ganztagsschule und der Tageseinrichtungen.“

Aus Sicht der Stadtverwaltung sind aber schon viele Maßnahmen ergriffen worden, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verbessern. Genannt werden hier unter anderem flexibel Arbeitszeiten und Arbeitsorte sowie der kontinuierliche Ausbau von Kinderbetreuungsmöglichkeiten.

„Wir haben in typischen Männerdomänen auch einen Frauenzuwachs zu verzeichnen und bei uns arbeiten auch Männer in typischen Frauenberufen. Dieser Weg, den wir gemeinsam gegangen sind, muss konsequent weiter beschritten werden, damit die Stadt Willich als Arbeitgeberin weiter attraktiv bleibt“, heißt es da weiter. Ziel sei es unter anderem, noch mehr Frauen in Männerdomänen wie die Feuerwehr und noch mehr Männer in Frauendomänen wie Kindertagesstätten zu holen.

Firmen, die sich familienfreundlich aufgestellt haben, soll der Vorzug geben werden bei der Ansiedlung in der Stadt Willich. Auch die Anforderung, den Gleichstellungsplan zu einem Teil des Personalentwicklungskonzeptes zu machen, möchte die Stadt erfüllen. Den Bericht hat der Erste Beigeordnete Willy Kerbusch unterzeichnet.