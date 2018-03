Willich. Alle Jahre wieder wischt er durch Willich: Am Samstag steht der 16. Frühjahrsputz unter dem Titel „Willi Wisch“ ins Haus. Auch in diesem Jahr werden wieder viele kleine und große Helfer erwartet, die durch das Stadtgebiet laufen und sorglos weggeworfenen Abfall aufsammeln.

Einige Gruppen haben sich schon angemeldet, andere kommen erfahrungsgemäß direkt zu den angegebenen Treffpunkten. Hier werden sie um 9 Uhr von Mitarbeitern der Gemeinschafts-Betriebe Willich (GBW) mit Handschuhen, Müllsäcken und Greifzangen ausgestattet. Abschließend gibt es gegen 12 Uhr eine Abschlussveranstaltung im Neersener Schlosskeller mit Suppe und Kaltgetränken. Gesponsert wird die Aktion unter anderem vom Niersverband, der Neersener Kaufmannschaft, De Bütt, Stadtwerke Willich und Metzgerei Fliegen aus Anrath.

Los geht es um 9 Uhr an folgenden Treffpunkten: Feuerwehr Niersplank und Minoritenplatz (Neersen), in Anrath Feuerwehr Schottelstraße und Martinsplatz, in Schiefbahn Fernsehturm, Hubertusplatz und St. Bernhard Gymnasium, in Willich Schützenplatz, McDonald’s Halskestraße, Freizeitzentrum und Parkplatz Hülsdonk-/Jupiterstraße. Weitere Infos zur kompletten Aktion beim Team Abfall unter Telefon 02154/949 510. Red