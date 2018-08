Die Institution feiert in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bestehen.

Anrath. In diesem Jahr blickt der Werbering Anrath auf sein 35-jähriges Bestehen. Was einst aufgrund einer Idee von Jürgen Schönfisch, Detlef Pimpertz und Friedhelm Commans ins Leben gerufen wurde, hat sich zu einer Institution entwickelt, die aus Anrath nicht mehr wegzudenken ist. Getreu dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ schlossen sich Einzelhändler, Dienstleister und Handwerker zusammen, um ihre Interessen und Ideen gegenüber von Politik, Verwaltung und Bürgern darzustellen.

Die Mitarbeit an EFA, dem neuen Willich-Gutschein, mit dem die Kaufkraft in der Heimatregion gebunden werden soll, ist eines der neuen Projekte, das jetzt an den Start gegangen ist. „Hier wird auch unsere Vernetzung mit den anderen Werberingen in Willich und Schiefbahn beziehungsweise der Kaufmannschaft in Neersen deutlich. Wir tauschen uns aus und arbeiten gemeinsam an Projekten“, sagt Christoph Grass. Anrathspezifisch überlegt der Werbering gerade mit Bürgerverein und Stadt, wie die nicht mehr so attraktiven Blumenkübel der Jakob-Krebs-Straße auf Dauer in einen besseren Zustand versetzt und gehalten werden können. Zudem gibt es Wünsche, was die Ansiedlung von Einzelhandel angeht. „Früher hatten wir hier zwei Schuhgeschäft. Jetzt gibt es keins mehr. Das würden wir gerne ändern. Auch ein Haushaltswarengeschäft wäre toll“, sagt Grass. Des Weiteren macht sich der Werbering Gedanken darüber, wo ein möglicher Vollsortimenter, der Anrath fehlt, angesiedelt werden könnte.

Eins steht fest: Der Werbering, der heute knapp 80 Mitglieder zählt, arbeitet mit Engagement an einem attraktiven Anrath.