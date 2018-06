Wekeln. Das Begegnungszentrum Krumm sucht dringend Menschen, die sich ehrenamtlich für Familien engagieren wollen. Hierbei spielt das Alter keine Rolle, vielmehr sind Zeit, Geduld und die Freude am Umgang mit Kindern beim Spielen, Basteln und Vorlesen gefragt. Wer etwa einen Vor- oder Nachmittag in der Woche eine Familie unterstützen möchte, erlebt gemeinsame Aktivitäten wie spannende Spielplatzbesuche, neue Aufgaben und Herausforderungen und das gute Gefühl, gebraucht zu werden.

In Neersen wünscht sich eine Familie mit einem Zweijährigen jemanden, der die Rolle einer Oma oder eines Opas übernimmt. Eine junge Familie mit zehn Monate alten Zwillingssöhnen würde sich über eine helfende Hand freuen. Spielen, Spaziergänge und Bilderbuchbetrachtungen entlasten die Mutter in ihrem Alltag. Auch eine Familie mit einem sieben Monate alten Mädchen und einem Vorschulkind sucht Familienpaten zur Bereicherung ihres Familienlebens.

In Wekeln wartet eine alleinerziehende Mutter zweier Kindergartenkinder auf Unterstützung. Wünschenswert ist jemand, der gerne mit den Kindern spielt, ihnen vorliest und sie auch sprachlich fördert. Eine alleinerziehende Mutter von vier Söhnen benötigt ebenfalls Unterstützung. Gesucht wird eine Person, die etwa zweimal in der Woche am Nachmittag etwas Zeit mit den Kindern verbringt.

Interessierte melden sich im Begegnungszentrum Krumm, Hülsdonkstraße 203 in Wekeln, Tel. 02154/481507 oder per E-Mail:

kontakt@begegnungszentrumkrumm.de Red