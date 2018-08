Wer hat diese Taschendiebe gesehen?

St. Tönis. Am 31. Januar zeigte eine 59-jährige Frau aus St. Tönis an, dass ihr beim Einkaufen in einem Supermarkt unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden war. Darin befanden sich neben persönlichen Papieren auch mehrere Kreditkarten – und die dazugehörigen PIN-Nummer. Wenige Minuten nach dem Diebstahl hoben die Täter 1500 Euro Bargeld vom Konto ihres Opfers ab. Bei dieser Abhebung wurden sie von Überwachungskameras gefilmt. Nachdem die bisherigen Ermittlungen zur Identifizierung der Tatverdächtigen ergebnislos verlaufen sind, fahndet die Polizei nun öffentlich mit Bildern nach den Verdächtigen. Es handelt sich mindestens um eine Frau und eine deutlich größere und kräftigere Person, deren Geschlecht nicht erkennbar ist. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02162/3770. Red