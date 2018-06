Die Impro-Battles gehen bei den Jungen Schlossfestspielen Neersen an drei Abenden über die Bühne.

Willich. Bereits zum vierten Mal finden am 2., 3. und 9. Juli jeweils ab 19.30 Uhr die Impro-Battles der Jungen Schlossfestspiele statt. Seit ihrer Gründung haben sie sich zu einem festen Programmpunkt im Festspielsommer entwickelt.

Unter der Leitung des Schauspielers und Schauspiellehrers Sven Post ermöglicht der Jugendklub bereits seit vier Jahren Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Region, zwischen 14 und 25 Jahren, selbst Teil der Schlossfestspiele zu werden. Durch aktive, künstlerische Teilnahme am improvisierten Spiel werden sie so einmal wöchentlich an die Theaterarbeit herangeführt.

Aufgeteilt in vier Teams messen sich die jungen Teilnehmer im Ratssaal des Schlosses öffentlich miteinander und präsentieren dem Publikum die Früchte ihrer Arbeit. Wer wird in diesem Jahr den begehrten Pokal in den Händen halten? Die Sieger des Vorjahres, die „Willicher Weltherrscher“, werden alles daran setzen, ihren Titel zu verteidigen. Doch eines ist sicher – die anderen Teams werden ihnen den Titel nicht kampflos überlassen.

Der Weg zum Sieg führt über die Halbfinal-Battles zum Finale und damit zur endgültigen Entscheidung. Dabei werden die Zuschauer die entscheidende Rolle spielen: Das Publikum bekommt die Möglichkeit, durch Zuruf szenische Vorgaben zu geben und anschließend per Abstimmung ihre Favoriten zu unterstützen.

Für alle drei Abende gibt es noch Karten an der Theaterkasse oder unter Tel. 02154/949 132. Red