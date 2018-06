Erneut gibt es zur Sonnenwende eine Werbering-Aktion.

St. Tönis. Am Freitag ist Mittsommernacht in der Apfelstadt. Der Werbering St. Tönis lädt zum Bummeln, Shoppen und Verweilen ein und die Stadt präsentiert sich ganz in Weiß. Die Geschäfte haben bis 22 Uhr geöffnet und zudem wartet eine lange Picknick-Meile entlang der Fußgängerzone. Die Einzelhändler verlängern ihre Öffnungszeiten, laden zum entspannten Einkauf ein und halten attraktive Angebote für die Besucher bereit. Zudem darf in der Innenstadt entlang der Hochstraße Platz genommen werden.

Stefan Robben vom St. Töniser Werbering sagt: „Wir stellen Sitzmöglichkeiten und weiß eingedeckte Tische bereit und hoffen auf viele Gäste. Nach Lust und Laune darf man einkaufen, sich hier niederlassen und auch seine selbst mitgebrachten Speisen und Getränke verzehren. Wir begehen den längsten Tag des Jahres und für angenehme musikalische Umrahmung ist ebenfalls gesorgt.“

Es wäre schön, wenn sich auch die Besucher weiß kleiden

In lockerer Atmosphäre, ungezwungen, sind alle herzlich willkommen. Zudem sorgt die örtliche Gastronomie mit ihrem vielfältigen Angebot für Gäste, die sich gerne verwöhnen lassen möchten. Die Geschäfte werden teilweise weiß dekoriert sein und Robben meint: „Es wäre schön, wenn auch unsere Besucher sich in Weiß kleiden und unser Event ,Weiße Nacht’ damit unterstreichen würden. Das ist selbstverständlich freiwillig und kein Muss. Red