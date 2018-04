Eine Frau sorgt sich um zwei stattliche Bäume in Laschenhütte. Eine Baumschutzsatzung gibt es in der Stadt Tönisvorst nicht.

Tönisvorst. Eine im Verwaltungsdeutsch als „Nachverdichtung“ bezeichnete Bebauung im Bereich Fasanenstraße/Laschenhütte hat möglicherweise zur Folge, dass dort zwei hochgewachsene, stattliche Bäume gefällt werden. Das befürchtet jedenfalls eine Frau in Tönisvorst, weil sie zurzeit Arbeiten auf einem Grundstück beobachtet. Sie habe vor Ort gehört, dass die Fällung der beiden „Mammutbäume“ geplant sei. „Das wäre doch eine Schande. Kann man da nichts machen?“, fragt die Frau, die ungenannt bleiben möchte.

Der Eigentümer des Grundstücks hat den Antrag gestellt, auf dem rückwärtigen Teil seines Areals (750 Quadratmeter groß) zur Rebhuhnstraße hin ein Wohnhaus zu errichten. So steht es in der entsprechenden Begründung zur 3. Änderung des Bebauungsplans Tö 49. Das Plangebiet liegt im Süden von St. Tönis im Bereich des Wohngebietes Laschenhütte, Fasanenstraße und Feldburgweg.

Früher wurde auf dem Grundstück eine Chinchillazucht betrieben. Sie war bestandsgeschützt. In dieser Zeit wurde auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand – 35 bis 45 Meter – zur nächsten Wohnbebauung geachtet.

Bei Aufgabe der Chinchillazucht aber sollte der Charakter vom Mischgebiet in ein „Allgemeines Wohngebiet“ umgeändert werden. „Diese Voraussetzung ist nunmehr nach erfolgter Aufgabe der Chinchillazucht eingetreten“, heißt es in der Vorlage, die im Planungsausschuss vorgelegt wurde.

Anfang des Jahres war die Offenlegung. Tönisvorster Bürger hatten einen Monat lang Zeit, Kritik und Anregungen zum Plan zu äußern.

Ob die Bäume weichen sollen, geht aus der öffentlichen Verwaltungsvorlage nicht hervor. Sicher aber ist: Sie stehen auf privatem Grund und sind im Bebauungsplan nicht als schützenswert festgesetzt worden. Das hat Jörg Friedenberg von der Stadtverwaltung auf Nachfrage bestätigt. Sie könnten – auch weil es in der Stadt Tönisvorst keine Baumschutzsatzung gibt – von dem Grundstückseigentümer gefällt werden. Es handelt sich bei den Bäumen auch nicht um Naturdenkmäler, so Friedenberg.

Fällung ist Sache des Eigentümers

Über fristgerecht mitgeteilte Anregungen entscheidet der Planungsausschuss bzw. der Rat der Stadt. Ein Satzungsbeschluss liege, so Friedenberg, noch nicht vor. Das hat aber keinen Einfluss darauf, ob oder gegebenenfalls wann die Bäume gefällt werden. Das ist und bleibt die Sache des Eigentümers.

Im Februar 2017 diskutierte der Tönisvorster Umweltausschuss über die Fällung von Straßenbäumen am Biwak. Begründung für den Schritt: Ihre Pflege sei zu aufwendig. Meral Thoms, umweltpolitische Sprecherin der Grünen, kündigte in der Sitzung damals an, eine Baumschutzsatzung beantragen zu wollen. In Tönisvorst gebe es seit rund zehn Jahren keine solche Satzung mehr.