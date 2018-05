Schiefbahner Gesamtschule erneut an bundesweiter Aktion beteiligt.

Schiefbahn. „Wir spenden einen Tag Arbeit für Afrika!“ So lautet in diesem Jahr zum vierten Mal das Motto an der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule in Schiefbahn. Ob Helen zu Hause die Fenster putzt, Pascal beim Opa das Gartenhaus streicht oder Max bei seinen Nachbarn den Rasen schneidet – es gibt viele Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, ein kleines (oder großes) Taschengeld zu verdienen und für die „Aktion Tagwerk“ zu spenden. Auch die Gesamtschüler setzen sich so für die Förderung von Bildungsprojekten in sieben afrikanischen Ländern ein. „Durch Wissen Wurzeln stärken“, lautet das Kampagnen-Motto 2018 dieser Aktion.

Zur Vorbereitung des bundesweiten Afrikatages am 19. Juni besuchten am Montag Marie Christ und Steffen Grimske vom Aktion-Tagwerk-Team sowie die südafrikanischen Volontäre Bheki Sitoleö und Thulani Ngomane die Schule. Sie informierten mit interaktiven Vorträgen über den Verein, die Kampagne sowie die Projektländer. Schirmherrin von Aktion Tagwerk ist Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz.

Mitmachen können alle Schulformen und Klassenstufen. Ziel ist es, mit den erarbeiteten Spendengeldern die Bildungssituation vieler Kinder und Jugendlicher in Afrika konkret zu verbessern. Mit dem Erlös werden Bildungsprojekte des Projektpartners Human Help Network in Burundi, Ruanda, Südafrika und Uganda unterstützt sowie ein Projekt in Ghana von Brot für die Welt. In Deutschland fördert Aktion Tagwerk Projekte für junge Geflüchtete.

Am „Tag für Afrika“ beteiligten sich 2017 rund 200 000 Schüler, die 1,4 Millionen Euro für den guten Zweck erarbeiteten und dabei zugleich selbst erste Erfahrungen in der Berufswelt sammelten. WD