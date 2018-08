Theo und Käthe Heghmanns sind seit 50 Jahren verheiratet.

Vorst. Der Feuerwehrball in Nieukerk hat für Käthe und Theo Heghmanns eine ganz besondere Bedeutung. Dort hat sich das Vorster Ehepaar nämlich 1965 kennengelernt. Drei Jahre später wurde am 22. August standesamtlich geheiratet. In diesem Jahr steht damit die Goldhochzeit ins Haus.

„Ich bin damals mit einer Freundin mit dem Zug nach Nieukerk gefahren“, erinnert sich Käthe Heghmanns, die aus Kempen stammt. Beim Tanzen lernte sie ihren Theo, einen Nieukerker, kennen, ohne zu ahnen, dass es bereits erste familiäre Annäherungen zwischen den beiden Familie gab. „Seine Schwester war mit meinem Bruder zusammen. Aber ich kannte Theo ja gar nicht. Erst im Laufe des Abends, weil mein Bruder auch vor Ort war, kam die Konstellation zu Tage“, erzählt die 73-Jährige.

Genau wie bei ihrem Bruder zuvor hatte es gefunkt. Ein Jahr später stand die Verlobung ins Haus. „Wir haben damals auf einer Bank vor der Kempener Burg gesessen. Dort habe ich sie gefragt, ob sie mich heiraten möchte“, sagt Theo Heghmanns.

Der standesamtlichen Trauung folgte am 7. September die kirchliche. Die Hochzeitsreise ging in den Schwarzwald. Zwei Jahre blieb das Paar noch bei den Eltern wohnen, um Kapital für das eigene Häuschen anzusparen. In Vorst fanden die beiden dann ein Grundstück, mit viel Eigenleistung entstand das Haus. Mit der Geburt des Sohnes war das Familienglück komplett.

Als große Gartenfans gründeten die Heghmanns vor 40 Jahren den Vorster Kleingartenverein mit, wo sie bis heute ihre Parzelle bearbeiten. Die zweite Leidenschaft von beiden gehört dem Sport, vor allen Dingen dem Handball. Die zweifache Großmutter Käthe Heghmanns legte jüngst zum 36. Mal das Goldene Sportabzeichen ab.

Die Goldhochzeit wird im engsten Familien- und Freundeskreis gefeiert. tre