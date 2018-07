Nach der Bauphase will die Stadt das Thema angehen.

Vorst. „Wir werden nach der Bauphase vernünftige Ideen für den fließenden und ruhenden Verkehr entwickeln“, sagte Bürgermeister Thomas Goßen im Fachausschuss. Durch die ersten Baumaßnahmen in Vorst-Nord ist es vor allem auf der Kniebeler Straße zu unübersichtlichen Situationen auch bei den Parkregelungen gekommen.

Darauf wies die CDU durch Christian Rütten hin: „Wir brauchen hier Regeln, der Bereich muss entschleunigt werden, dort entwickeln sich teilweise Rennstrecken.“ Der Bürgermeister sagte noch, dass es während der Bauphase keine vernünftigen Alternativen als derzeit gäbe, danach sehe man weiter.

Für den landschaftlichen Ausgleich wird nun ein Konzept erstellt

Noch in einem weiteren Punkt ging es im Ausschuss um das neue Wohngebiet Vorst-Nord. Die Verwaltung wollte bereits das Okay der Politik, sich als Ausgleich für die Eingriffe in die Landschaft rund 210 000 Euro für landschaftsgärtnerische Arbeiten genehmigen zu lassen. Dazu kam es nach dem Einwand von Joachim Kremser (SPD) aber noch nicht. Jetzt wurden erst einmal für die Planungskosten in diesem Jahr 30 000 Euro bewilligt. Wenn das Konzept entscheidungsreif vorliegt, wird ein Beschluss gefasst. schö