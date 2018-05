Friedenberg spricht von „Kommunikationspannen“, die dazu geführt hätten, dass die Hausbauer erst spät von dem Niveauunterschied erfahren haben. Die Stadt hingegen wisse seit August 2016 davon und habe das auf ihrer Internetseite 2017 auch veröffentlicht, sich dabei aber an die Fachplaner gewandt. „Ein Nicht-Techniker kann die Information nicht eins zu eins herausnehmen“, gibt Friedenberg zu. Die Stadt wolle jetzt aber behilflich sein und biete an, den Boden, der für den Kanal abgetragen worden sei, zur Verfügung zu stellen. „Das ist allerdings Ackerboden, der wäre für den Garten“, sagt der kommissarische Amtsleiter.

„Der Bedarf an Material für die 70 Grundstücke wird sich nicht so schnell ermitteln lassen, zumal die Bauplanungen unterschiedlich weit sind“, gibt ein Bürger zu bedenken. Die Verwaltungsmitarbeiter sehen keine andere Möglichkeit. „Ich kann nicht 100 Tonnen Erde bestellen, die hinterher keiner haben will“, sagt die Kämmerin. Jeder Eigentümer möge mit einem Architekten oder Fachplaner den Bedarf ermitteln und an die Stadt weitergeben. „Wir werden noch vor der Sommerpause ein Lösungskonzept vorlegen“, sagt Nicole Waßen, „wir wollen Ihnen ja helfen, aber dazu brauchen wir den genauen Bedarf.“

Verwaltung: Baubeginn am 1. August kann gehalten werden

Zum Zeitplan: Vom 15. Mai an soll der Bebauungsplan Vorst-Nord mit der Änderung, bei der es um die Aufschüttung geht, noch einmal im Rathaus Vorst offengelegt werden. Sobald die Stadt den Bedarf an Aufschüttungsmaterial von den Bürgern hat, will sie ein Lösungskonzept vorlegen, das vom Stadtrat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am 12. Juli verabschiedet werden soll. Die Verwaltung ist optimistisch, dass der Baubeginn am 1. August gehalten werden kann.