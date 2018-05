St. Tönis. Nach den Sommerferien bietet das Akkordeon-Orchester 1957 St. Tönis wieder neue Kurse für musikalische Früherziehung für Vorschulkinder in den Räumen an der Corneliusstraße 25b an.

Musikalische Früherziehung ist ganzheitliches Lernen, Fantasieren, Experimentieren, Entdecken. Kinder sollen hören, erfahren und begreifen und fühlen. Sie verändern und gestalten Musik und Rhythmus. Außerdem werden elementare Fähigkeiten wie das Singen und Tanzen aufgegriffen und entwickelt. Im Instrumentalspiel können sie die Freude des gemeinschaftlichen Musizierens und Prinzipien des sozialen Miteinanders erfahren.

Akkordeonorchester bietet Kurse in verschiedenen Gruppenstärken

Die Stundeninhalte entsprechen laut Akkordeonorchester den Lehrplänen des Verbandes deutscher Musikschulen. Der Unterricht findet einmal wöchentlich statt. Die Dauer richtet sich nach der Gruppengröße: bei fünf bis sieben Kindern 45 Minuten, ab acht bis zwölf Kindern 60 Minuten. Das Unterrichtsangebot startet zum 1. September. Es ist auf 24 Monate ausgelegt.

Eine Abmeldung ist alle vier Monate (30. April, 31. August, 31. Dezember des Jahres) möglich. Die Ferien- und Feiertagsregelung der allgemeinbildenden Schulen gilt ebenfalls.