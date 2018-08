Anne Bedenbender (31) ist zum ersten Mal bei den Schlossfestspielen dabei.

Neersen. Anne Bedenbender, vor 31 Jahren in Haiger bei Siegen geboren, gehörte jetzt zum ersten Mal dem Schlossfestspiel-Ensemble an. Sie erklärt, wie es dazu gekommen war: „Jan Bodinus hat letztes Jahr Leute gesucht, die singen können. Mit seiner Regieassistentin Karrie Becker war ich zuvor auf Tournee gewesen mit „Honig im Kopf“, wo ich die Tilda spielte.“

Alte Hasen, junge Hüpfer

„Ich kenne da Jemanden . . .“, hatte Karrie Becker dem Schlossfestspiel-Intendanten gesagt. Und dessen Vertrauen in die Neue war so groß, dass Anne Bedenbender nicht einmal hatte vorsingen müssen. Die 31-Jährige, die in München lebt und an der Stage School in Hamburg Gesang, Tanz und Schauspiel studiert hatte (übrigens genauso wie Tanja Schumann, die „Rössl-Wirtin“), findet es schade, dass die Zeit in Neersen jetzt so gut wie vorüber ist. Sie hat zum Glück direkt ein Anschlussengagement im theaterpädagogischen Bereich. „Näheres dazu darf ich leider nicht verraten“, sagt Anne Bedenbender.

Anschließend könne sie eine Pause gut gebrauchen, denn die zurückliegenden Monate seien sehr stressig gewesen. Bis zwei Wochen vor der Premiere von „Im Weißen Rössl“ hat die 31-Jährige im Kölner Theater am Dom noch die verständnisvolle Enkelin Tilda in „Honig im Kopf“ gespielt.

Die ledige Schauspielerin hat drei jüngere Geschwister, die Mutter ist Krankenschwester, der Vater Musiker. In ihrem ersten Jahr in Neersen hat sie den „Mowgli“ im „Dschungelbuch“ gespielt und die Ottilie im „Weißen Rössl“. Ob sie gerne wieder in Neersen spielen würde? „Ja, ich wäre gerne wieder dabei“, lautet ihre klare Antwort.

Mit Alena Cox aus Vorst hat sie sich besonders gut verstanden

In ihrer Freizeit hat Anne Bedenbender zwei sehr unterschiedliche Hobbys: Sie näht gerne und treibt viel und gerne Sport. Die 31-Jährige ist eine gut trainierte Läuferin, die ihren ersten Halbmarathon bereits hinter sich hat. „Ich wohne in München nahe der Isar und dort zu laufen, das liebe ich total“, sagt die Schauspielerin, die während der Schlossfestspiele eine Unterkunft in Alt-Willich gefunden hat. Die große Hitze hat sie in diesem Sommer sehr oft vom Laufen abgehalten. Erfrischung und sportliche Betätigung hat sie mehrfach im Kaarster See miteinander kombinieren können – und das, obwohl Schwimmen eigentlich nicht gerade ihr Lieblingssport ist.

Im Ensemble hat sich Anne Bedenbender auf Anhieb wohlgefühlt, aber auch in ihrer Wahlheimat München was sie schnell heimisch. Seit Mitte April ist sie nicht mehr dort gewesen. Besonders gut verstanden hat sie sich mit Alena Cox – die Vorsterin hospitierte in der Regie: „Ich denke, dass wir uns nochmal wiedersehen werden – die Branche ist sehr überschaubar“, gibt die 31-Jährige zu verstehen.

Im Frühjahr folgt dann ein neues Engagement, das aber so rechtzeitig aufhört, dass sie bei den nächsten Schlossfestspielen wieder dabei sein könnte. Man darf gespannt sein, ob dieser Wunsch von Anne Bedenbender in Erfüllung gehen wird.