Am Sonntag gehen die Sportler auf die Strecken. Für Zuschauer wird noch mehr geboten.

Tönisvorst. „Kids-Erlebnis-Zone“, Besichtigung des Medikamentenhilfswerks action medeor, Bühnenprogramm und prämierte Waffeln – das sind nur einige Punkte am Sonntag. Das Familienfest rund um den Apfelblütenlauf auf dem Gelände von action medeor an der St. Töniser Straße 8 bietet in diesem Jahr einige Attraktionen mehr. Neu ist etwa ein „Monster-Slush-Anhänger“ mit acht verschiedenen, eisigen Sorten. Besucher können zudem live verfolgen, wie mittels einer Zuckerwatte-Maschine das süße Weiß zu luftigen Wolken aufgewickelt wird. Dazu gibt es Crêpes mit mehr als 15 verschiedenen Belägen – von salzig bis süß.

Vom Kinderschminken bis zur antiken Deko

Wieder dabei ist die Naturerlebnispädagogik X-Pad, die im hinteren Bereich des Geländes mit Tipi, Bogenschießen, Slackline sowie Wahrnehmungsparcours aus Naturmaterialien die „Erlebnis-Zone“ für die jüngeren Besucher eingerichtet hat.

Hier einige weitere Stände, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Kinderschminken ist am Stand der AOK möglich. Dabei reicht das Repertoire von Tier- über Comic- bis hin zu Fantasiegesichtern. Darüber hinaus wird ein Gewinnspiel angeboten: Es winken Tickets für ein Heimspiel der Borussia.

Ein weiteres Gewinnspiel in Form eines Glücksrades sowie – je nach Witterung – einen Be-weglichkeitstest bietet die Physiotherapie-Praxis Winz an. Zudem kann man an diesem Tag ein „Vitalstoffkonzentrat“ probieren, das die Leistungsfähigkeit unter Belastung fördern soll. Spezielle Nährstoffe vor, während und nach dem Sport sind auch Thema am Stand der Markt-Apotheke.

Läufer können sich beim Apfelblütenfest noch mit Laufkleidung eindecken: von der Funktionsunterwäsche bis zum Shirt – bei Bedarf speziell bedruckt.

Beinmassage gefällig? Die gibt es für die Aktiven sowohl vor und nach dem Lauf bei den Gesundheitsexperten der Krevital. Auch für Besucher bietet das Unternehmen drei Messungen an: Blutdruck, Körperfett-Bestimmung und Sauerstoffsättigung im Blut.

Wer Spaß an außergewöhnlicher und teils antiker Deko hat, sollte am Stand der Ehrenamtler für action medeor vorbeischauen: Ausgefallene Bilderrahmen, Kerzenleuchter aus Messing oder schöne Glöckchen mit Stil aus einer Gießerei in der Eifel könnten darunter zu finden sein. Alle Einnahmen gehen zugunsten des Medikamentenhilfswerks.

Viele Vereine und Unternehmen werden vertreten sein, wie das Akkordeon-Orchester, der Kreissportbund oder die Turnerschaft St. Tönis (mit Torwand). Auf der Bühne stehen die beiden Bands „Daydream“ und „Groove Company“. Durch das Programm führen wieder Dieter Könnes und Annica Schüller, Apfelkönigin a. D. Die Siegerehrungen übernimmt zum ersten Mal Apfelkönigin „Melanie I“.

Für Getränke beim Familienfest sorgt erneut der „Round Table“. Die GGS Hülser Straße ist wieder mit Kuchenspenden zugunsten action medeor vor Ort. Die Landfleischerei Helbig bietet Bratwurst und eine warme Erbsensuppe an. Red