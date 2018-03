Mehr Besucher und viel Publikumslob für Band und DJ – die Schützen legten in diesem Jahr beim Märzenfest noch kräftig drauf.

Willich. Es waren wohl die schwierigsten Wetterverhältnisse, mit denen die Organisatoren des ASV-Märzenfestes fertig werden mussten. War es am Freitagabend einfach nur kalt, war der Samstag richtiggehend eklig: Böiger Ostwind, Schneegestöber und Temperaturen, die nur kurzzeitig mal über Null lagen. Trotzdem bewiesen die Schützen Feierfähigkeit.

Schon die 90er-Jahre-Party am Freitag war mit mehr als 800 Gästen eine Steigerung hinsichtlich der Besucherzahlen und die Stimmung war einfach toll, so der amtierende ASV-Schützenkönig Michael Maaßen: „DJane Ingrid Häfner hat sich gut auf die Besucher eingestellt und die richtige Musik gespielt. Die Tanzfläche war immer proppenvoll.“ Dazu sei die Besucherstruktur sehr gut gemischt gewesen – von den Anfang-Zwanzigern bis zu geschätzt 70-Jährigen. „Genau das ist es, was wir möchten: die Generationen verbinden“, so Michael Maaßen.

Die Besucher ließen sich vom schlechten Wetter nicht beirren

Der Samstag brachte noch eine Steigerung: schlechteres Wetter, mehr Gäste und noch eine bessere Stimmung im Zelt im Stahlwerk Becker als im Vorjahr. Kaum hatte Bürgermeister Josef Heyes das Fass Märzenbier der Auer Bräu angeschlagen, spielte die „Münchner Zwietracht“ schon die ersten Songs, und ab da waren Tanzfläche und Gänge zwischen den Tischreihen mit Tanzenden gefüllt. Das Märzenbier kam bei den Niederrheinern wieder sehr gut an: Das Team von Zeltwirt Barrawasser hatte reichlich zu tun.

Die Band spielte, was man wohl „Crossover“ nennt – bayrische Musik, aktuelle Hits und alles aus den letzten fünfzig Jahren Musikgeschichte. Als Bandgründer Wolfgang Köbele dann mitteilte, dass die „Zwietracht“ und der ASV sich auf eine Zusammenarbeit in den nächsten fünf Jahren geeinigt hatten, war der Beifall groß – und das tat auch den Musikern so richtig gut, wie Trompeter „Heinzi“ erklärte: „Es ist schön, dass unsere Musik so gut ankommt. Die Leute sind super drauf und das Fest ist schön gewachsen. Wir kommen gerne hierher.“

Am Sonntag war dann nach der ASV-Generalversammlung „Familienfest für Jung und Alt“ – mit Kindertrödelmarkt im Zelt, Kinder-Aktionen und einem Seniorenfest in Zusammenarbeit mit der Seniorenstelle der Stadt Willich. Zahlreiche Senioren waren zum Nachmittag mit Kaffee und Kuchen in das Zelt gekommen und unterhielten sich bestens.

Ein Höhepunkt des Wochenendes war die Schützen-Ausstellung

Gut besucht war auch wieder die zweitägige Foto-Ausstellung von ASV-Archivar Peter Wynands, der im Gründerzentrum 480 Bilder aus der Willicher Schützen- und Stadtgeschichte zeigte. Auch die alten Traktoren, Oldtimer und modernen Landmaschinen fanden reges Interesse.