Der Beigeordnete Willy Kerbusch schaut mit Sorge auf die Entwicklung in Anrath und Schiefbahn.

Willich. Der Erste Beigeordnete Willy Kerbusch ist irritiert: Während der Debatte um den Bau von Häusern für Flüchtlinge in der Stadt Willich hatte er mehrfach betont: „Wir werden gleichzeitig den Bau neuer Sozialwohnungen fördern.“ Das ist auch passiert – doch die Nachfrage nach diesen Wohnungen fällt schlechter aus als erwartet.

Allein 39 öffentlich geförderte Wohnungen sind in den vergangenen Jahren an der Anrather Kirche entstanden. In dem Neubau an der Ecke Neersener Straße, der derzeit entsteht, sind es 15 – zwei mit zwei Zimmern, neun mit drei Zimmern und vier mit vier Zimmern.

Seit acht Wochen sind die Wohnungen auf dem Markt. „Die beiden Zwei-Zimmer-Wohnungen waren auch sofort weg, dort werden ältere Bewohner einziehen“, berichtet Kerbusch, der in regelmäßigem Austausch mit dem Investor steht. Doch sechs seien nach wie vor unvermietet. Sie haben eine Größe von 83 (drei Zimmer) bzw. 95 Quadratmeter (vier).

„Wie kann es dazu kommen, dass die Nachfrage so gering ist?“ Diese Frage hat sich der Beigeordnete gestellt. Am Preis könne es wohl nicht liegen: 5,25 Euro pro Quadratmeter in einem barrierefreien Neubau im Ortskern seien nicht zu viel. Notwendig ist allerdings ein Wohnberechtigungsschein, der auch Einkommensgrenzen festlegt: Bei vier Personen (zum Beispiel ein Ehepaar mit zwei Kindern) dürfen es brutto nicht mehr als 32 410 Euro sein, um eine Vier-Zimmer-Wohnungen mit 95 Quadratmetern anmieten zu können.

Warum haben Interessenten die Wohnungen in Anrath angelehnt? Laut Kerbusch gab es dazu unterschiedliche Gründe: Mal war die Lage an der Kirche nicht recht, mal wünschten sich die Interessenten zwei Stellplätze pro Wohnung. Es seien auch nicht alle berreit gewesen, eine Mieterselbstauskunft abzugeben. „Aber die Mietzahlung muss ja gesichert sein“, sagt Willy Kerbusch.

Was ihn noch mehr umtreibt: Im Schiefbahner Dreieck hat die Stadt den Bau von 22 Sozialwohnungen gefördert, die in Kürze auf den Markt kommen. Was passiert, wenn auch diese sich nicht vermieten lassen? „Wir müssten dann über das eigene Förderungskonzept noch einmal nachdenken“, so Kerbusch.