Gefeiert wird in der Vennheide vom 31. Mai bis 4. Juni.

Anrath. Vom 31. Mai bis 4. Juni 2018 feiert die St. Johannes-Schützengesellschaft in Clörath-Vennheide ihr Schützen- und Heimatfest. Zusätzlich folgt dann noch am 8. Juni die „Hexenverbrennung“.

Die größten Einschränkungen auf den Straßen werden durch die Sperrungen anlässlich der beiden Paraden am Sonntag auf der Vennheide, den Tribünenauf- und -abbau sowie durch den Ein- und Auszug der Schützen an der katholischen Kirche St. Johannes Baptist am Samstagnachmittag auf dem Anrather Markt erwartet.

Am Samstag, 2. Juni, sind der Anrather Markt und die Viersener Straße in Fahrtrichtung Kirche – beginnend hinter der Einmündung Heribertstraße – für beide Richtungen von zirka 16 Uhr bis 19.30 Uhr gesperrt. Von der Schottelstraße aus kann bis zum Kreisverkehr gefahren werden.

Während der Sperrung des Anrather Marktes wird eine Umleitung ortseinwärts eingerichtet: von der Viersener Straße links ab über die Hindenburgstraße und Buschstraße, rechts Lindenstraße, rechts Jakob-Krebs-Straße/Bogenstraße in Richtung Aral Tankstelle. Die Haltestelle Anrath Kirche wird am Samstag in der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr nicht angefahren.

Während der Paraden am Sonntag, 3. Juni, ist die Straße Vennheide (K 17) morgens und abends gesperrt. Das gilt auch kurzzeitig während des Tribünenauf- und -abbaus. Eine Umleitung wird über die Viersener Straße und L 29 eingerichtet. Während des Tribünenauf- und -abbaus dürfen Linienbusse und Rettungsdienste weiterhin durchfahren.

Auf der Kreisstraße Vennheide und der K 17 Clörath – von der Viersener Straße müssen Halteverbote eingerichtet werden.