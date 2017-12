Tönsivorst. Ein 25-Jähriger aus Tönisvorst wurde bei einem Autounfall am Sonntagabend schwer verletzt. Der Mann war auf dem Weg Richtung Vorst, als sein Wagen von der Fahrbahn abkam.

Wie die Polizei mitteillte ereignete sich der Unfall gegen 22.45 Uhr. Aus bislang ungeklärter Gründen verlor der 25-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Von dort wurde das Fahrzeug in ein Feld geschleudert. Der Tönisvorster wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. red