Anrath. Nie mehr Rückenbeschwerden – das ist das Ziel eines Kurses beim Turnverein Anrath. Das überarbeitete Angebot kombiniert die klassische Wirbelsäulengymnastik mit Faszienstretch und Entspannungsübungen. Weil zu wenig Bewegung und Stress zu Verspannungen und Rückenschmerzen führen, kann der Kurs „Stretch & Relax“ helfen, diesen körperlichen Problemen vorzubeugen. Der Kurs ist sowohl für Menschen, die gerade mit Sport und Gymnastik anfangen wollen, als auch für erfahrene Sporttreibende geeignet. „Das Training passt sich den individuellen Bedürfnissen an und kann je nach Fitness und Beweglichkeit intensiviert werden“, erklärt Trainerin Sabine Nießen. Zum Trainingseffekt erklärt sie: „Das tiefe Bindegewebe wird sanft trainiert und gestrafft, Rücken- und Bauchmuskulatur werden optimal und schonend trainiert.“ Die Teilnehmer trainieren hauptsächlich mit dem eigenen Körpergewicht, aber auch Kleingeräte wie Theraband und Ball kommen zum Einsatz. Kostenlose Probestunden (für Mitglieder und Nicht-Mitglieder des TVA) finden statt am 3. und 12. September sowie am 26. und 28. November statt, jeweils von 18.15 bis 19.15 Uhr in der Gymnasiumshalle, Hausbroicher Straße 40. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Um eine Voranmeldung zu einer oder mehreren Probestunden wird per E-Mail gebeten. Red

geschaeftsstelle@tv-anrath.de