Die Anrather nehmen an einem NRW-Projekt teil.

Anrath. Als Projektverein bei „Bewegt Gesund bleiben in NRW!“ nimmt der Turnverein Anrath (TVA) das Engagement seiner Ehrenamtlichen mehr in den Blick. „Wir möchten unsere Übungsleiter, Trainer und Helfer sowie die Arbeit des Vorstandes noch besser wahrnehmen und ihre Leistungen anerkennen. Deshalb werden wir spezielle Programme starten, damit sich unsere Mitarbeitenden wohlfühlen“, begründet Jenny Koszlowski, stellvertretende Vorsitzende des TVA, die Teilnahme am Projekt des Landessportbunds NRW.

Sie sagt weiter: „Die ehrenamtlichen Menschen machen den TVA zu dem, was er ist. Ohne sie würde nichts funktionieren. Vielleicht können wir durch das Projekt auch weitere freiwillig engagierte Leute gewinnen.“ Als konkrete Maßnahmen führt sie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an, ebenso wie Austauschmöglichkeiten und eine Kick-Off-Veranstaltung unter dem Titel „Zukunftswerkstatt: Gesundes Ehrenamt“. „Das Projekt entspricht damit ganz unserem Leitmotiv: TVA mehr als nur Sport“, so die stellvertretende Vorsitzende.

Indirekt würden auch die anderen Vereinsmitglieder von dem Projekt profitieren: „Wenn weiterhin motivierte Übungsleiter unserer Angebote leiten und betreuen, ist das für alle ein Gewinn“, weiß Koszlowski. Ins Leben gerufen wurde das Projekt vom Landessportbund NRW in Kooperation mit einer Krankenkasse.

Weitere Infos zum Projekt gibt es unter:

www.lsb.nrw/unsere-themen/bewegt-gesund-bleiben-in-nrw