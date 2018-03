Der 18-jährige Nachwuchs- Rennfahrer Hendrik von Danwitz aus Vorst nimmt mit einem Porsche an der VLN Langstrecken- Meisterschaft teil.

Vorst. Mit mehreren hundert PS unter der Haube über den Nürburgring heizen – diesen Traum erfüllte sich Hendrik von Danwitz bereits im vergangenen Jahr. Damals konnte er aufgrund seines Alters zwar nur an der Hälfte der VLN-Serie teilnehmen, doch wusste der 18-Jährige in seinem BMW auf Anhieb zu überzeugen. Am 24. März beginnt die Langstreckenmeisterschaft zum 42. Mal. In diesem Jahr wird der junge Vorster nun an der gesamten neunteiligen Rennserie, inklusive dem 24-Stunden-Rennen, teilnehmen.

Von Danwitz blickt gespannt auf den Saisonstart: „Ich freue mich sehr, die komplette Saison in der VLN zu starten. Die Nordschleife ist die Mutter aller Rennstrecken und sehr anspruchsvoll. Auf den über 25 Kilometern ist jede Runde unterschiedlich, man weiß nie, was einen erwartet.“ In der GT4-Klasse geht er diesmal mit einem anderen Fahrzeug an den Start – zur neuen Saison wechselte von Danwitz zu Porsche und wird fortan einen Porsche Cayman GT4 fahren. Unterstützt wird er dabei auch vom Porschezentrum Willich.

Schon mit dem Rennfahrer-Gen zur Welt gekommen

Dass er einmal auf Strecken wie dem Nürburgring starten würde, ist keine große Überraschung. Bereits Vater Herbert war Tourenwagen-Rennfahrer. Inzwischen konzentriert er sich jedoch aufs Management und gibt seinem Sohn Erfahrungen und Tipps weiter. „Natürlich ist er ein Vorbild für mich. Ich habe schon viel von ihm gelernt“, erklärt der Youngster. Nicht ganz so Motorsport infiziert sei hingegen seine Mutter Yvonne, die dennoch voll hinter ihm steht. Von Danwitz berichtet: „Sie hat sich schon damals bei Kart-Rennen nie den Start angeguckt und kommt auch heute eher selten zuschauen.“

Bei jenen Kart-Rennen wurde der Grundstein für die heutige Karriere gelegt. 2013 fuhr von Danwitz erstmals bei einem Rennen mit – mit 14 Jahren zählte er zu den Späteinsteigern – und konnte umgehend überzeugen. Im vergangenen Jahr folgte der Schritt in den Automobilrennsport.

Auch abseits der Strecke spielen Sport und Bewegung eine große Rolle im Leben des Vorsters. In seiner Jugend spielte von Danwitz einige Jahre Fußball, im Winter wechselt er gerne mal die Piste und läuft Ski. Hinzu kommt, dass er sechs Tage die Woche den Weg ins Fitnessstudio antritt, um sich für den Rennsport fitzuhalten. Das ist nur ein Teil der Vorbereitung, da zusätzlich an den mentalen und fahrerischen Leistungen gearbeitet wird. Um ersteres kümmert Hendrik von Danwitz sich mit einem Mental-Trainer. Trainingsfahrten werden zumeist im Simulator absolviert, jedoch gibt es auch Testphasen, in denen die Fahrer auf der realen Strecke ran dürfen. Kürzlich erst ging es nach Spanien.