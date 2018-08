Wir kommen zum Thema Wetter. Das hat uns in den vergangenen Wochen und Monaten ja mehr als verwöhnt. Sonne satt hatte aber auch Nachteile: Die Natur hat mit dem Wassermangel nach wie vor zu kämpfen. „Spende eine Kanne Wasser vor der Tür für das Grün“ – so steht es deshalb auf vielen Schildern auf der Kuhstraße in Vorst. Anlieger werden um eine Wasserspende gebeten mit dem Hinweis: Es kostet nicht viel!

Die Ferien sind fast vorbei – allerhöchste Eisenbahn also, noch Zeugnisnoten zu vergeben. Ein „Sehr gut“ gibt es dabei für den Bundestagsabgeordneten Uwe Schummer (CDU) aus Willich. Verdient hat er es sich auf der Internetplattform „Abgeordnetenwatch.de“. Diese setzt sich für mehr Offenheit und Transparenz unter den deutschen Abgeordneten ein und vergibt deshalb Zeugnisnoten für die Volksvertreter. Die Notenvergabe basiert auf der Antwortbereitschaft und der Transparenz der Abgeordneten gegenüber den Fragen der Nutzer. So kann bei Abgeordnetenwatch.de jeder Bürger Fragen an verschiedene Abgeordnete stellen. Uwe Schummer holte hier mit einer Antwortquote von 100 Prozent eine glatte Eins. Kleine Einschränkung: Schummer bekam nur vier Fragen gestellt. Bei Kay Gottschalk (AfD) waren es ebenfalls vier Fragen – zwei bleiben bisher aber ohne Antwort. Bei Udo Schiefner (SPD) waren es zwei Fragen, die zu 100 Prozent beantwortet wurden. Kanzlerin Angela Merkel wurden übrigens schon 61 Fragen gestellt – beantwortet wurde bislang keine davon.

Willich/Tönisvorst. Die CDU in Willich bereitet sich bereits auf die nächste Kommunalwahl vor. Auf Facebook war dabei vor einigen Tagen erstmals ein „Give-away“ aus heimischer Produktion zu sehen, das es im Wahlkampf ergänzend zu Kulis und Co. geben soll. Dabei handelt sich um einen „Willicher“. So heißt ein Gebäck aus der Schiefbahner Bäckerei Schmitz, das mit Puderzucker bestäubt ist. Es ist mit und ohne Füllung erhältlich. Das CDU-Logo darauf ist aus Esspapier. „Er war der Star bei unserer CDU-Vorstandssitzung. Universell einsetzbar, hervorragend im Geschmack, in Willich entwickelt und hergestellt“, heißt es dazu auf Facebook.

Apropos Wasser. Solches wird in Kürze im Innenhof des Mertenshofs in St. Tönis plätschern. Wie Bodo Garden, der für Projektentwicklung und Vermarktung des Umbau-Projekts zuständig ist, dem Stadtflüsterer verraten hat, wird dazu der alte Steintrog, der früher offenbar als Pferdetränke gedient hatte, wieder hergerichtet und mit einer Wasserpumpe ergänzt. „Alles mit dem Denkmalschutz abgestimmt“, betont er. Für die Beleuchtung des lauschigen Innenhofs werde künftig eine alte Gusslaterne eingesetzt. Die Mieter freuen sich auf mehr Licht vor ihrer Haustür, denn bislang müssen sie sich am späten Abend im Halbdunkeln zu ihren Haustüren tasten. In Vorbereitung ist auch eine Tür- und Toranlage für das Areal. Bodo Garden ist aber noch auf der Suche nach historischen Fotos, die ihm zeigen, wie die Tore in früherer Zeit aussahen.

Schlossfestspiele mit rekordverdächtiger Spielzeit

Die Schlossfestspiele 2018 sind Geschichte: Am Sonntag ging zum Abschluss die Opern- und Operettengala über die Bühne. Es war eine Spielzeit der Superlative, denn kaum jemand kann sich an ein so konstant gutes Wetter für die Freilichtbühne der Stadt Willich erinnern. Was in Kombination mit tollen Inszenierungen für einen neuen Besucherrekord geführt hat. Bisher stand die Höchstmarke von 2003 bei 25 790 Zuschauern. 2018 kamen erstmals mehr als 26 000 Besucher.

Auch viele Ehemalige schauten in Neersen vorbei

Viele treue Fans der Festspiele sorgten wieder für eine gut gefüllte Tribüne bei den Aufführungen. Aber auch Ehemalige aus den Ensembles der vergangenen Jahre ließen sich blicken, so unter anderem Susanne Flury, Hartmut Scheyhing, Claudia Dölker und Wolf-Guido Grasenick. Sogar Mitgründer Gerhard Ernst wäre aus Anlass des 35-jährigen Bestehens der Festspiele gerne aus Wien angereist, war dann aber leider verhindert.

Erstes Elektro-Festival in Willich

Wir bleiben kulturell: Die kostenlose Veranstaltung „SummerTune-Open Air“ findet am 8. September von 18 bis 1 Uhr im Rahmen des Cityfests auf dem Kaiserplatz in Willich statt. Veranstalter des Events ist der Werbering, der den DJ & Musikproduzenten Leon Brooks für den Abend mit ins Boot geholt hat, um in Willich und Umgebung eine „nie dagewesene Show“ auf die Beine zu stellen. Das Festivalgelände ist frei zugänglich und ohne Altersbeschränkung zu betreten. Der Willicher DJ Leon Brooks ist bei einer der führenden deutschen Plattenfirmen WePlay/Tonspiel unter Vertrag, die ebenfalls Größen wie den „Waves“ Interpret Robin Schulz und „Bella Ciao“ Interpret Hugel beherbergt. Künstler wie DJ Pasdee, Melbourne Bounce Project, die bulgarische Sängerin Vess und der japanische Singer/Songwriter Tyo sind bereits als Acts bestätigt. Weitere Informationen zum Event lassen sich auf den Social-Media-Plattformen unter „SummerTune-Open Air“ finden.

Anrath: Faszien-Training mit süßen Alpakas

Zum Abschluss noch dies: Presse, Funk und Fernsehen haben in den vergangenen Tagen über ein Training der besonderen Art in Anrath berichtet. Auf dem Flöthbach-Hof von Almuth Becker wird Faszien-Yoga angeboten. Die Heilkraft des Bindegewebes wird dabei mit ungewöhnlichen Zuschauern trainiert: Süße Alpakas tummeln sich zwischen den Sportlerinnen. Sie machen die Quälerei erträglicher – vor allem, wenn sie zwischendrin gekrault werden können. Wer Bilder davon sehen möchte: Ein Video findet sich in der Mediathek des WDR.

www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit- duesseldorf/video-faszien-yoga-mit-alpakas-100.html