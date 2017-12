Kooperation in Willich – auch in Personalfragen.

Willich. CDU und Grüne in der Stadt Willich haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart. Das haben sie gestern Abend auf einer Pressekonferenz erläutert. Die beiden Stadtverbände und Ratsfraktionen wollen die Stadt Willich gemeinsam strategisch weiterentwickeln, hierfür im Stadtrat bei wegweisenden Entscheidungen zusammenwirken.

„Bei allem, was die Parteien trennt und auch in Zukunft trennen wird, haben wir festgestellt, dass wir bestimmte Zielvorstellungen für die Stadt Willich teilen. Das ist die Grundlage dafür, wichtige Entscheidungen der Stadt gemeinsam zu gestalten und Kompetenzen vorhabenbezogen zu bündeln. Dies ist uns in der Vergangenheit bereits gelungen und soll auch in Zukunft erfolgreich gelingen“, sagte Christian Pakusch, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes.

Insbesondere bei der Auswahl und Besetzung von Leitungsfunktionen in der Verwaltung wollen die Fraktionen zusammenarbeiten. 2018 ist im Stadtrat über die Besetzung von zwei Beigeordneten-Stellen und im Jahr 2020 über die Besetzung der Stelle des Kämmerers zu entscheiden.

Einen ausführlichen Bericht über die Ausrichtung der strategischen Zusammenarbeit lesen Sie in unserer Samstagsausgabe. Red