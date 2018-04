Flucht 1938 flohen Hans, Ruth, Ernst Max und Else nach England. Dort, in Australien, Israel und in den USA gründeten sie Familien.

Ursprung Die Geschichte der Familie Lion begann vor 317 Jahren in Neersen. Levi Calmus begründete die Familie. Ab 1869 zogen Hermann und Abraham, zwei Brüder, nach Willich. Mehr als 70 Jahre haben sie mit ihren Familien in den Häusern der Bahnstraße 7-11 gelebt. Sie waren, haben Bernd-Dieter Röhrscheid und Stadtarchivar Ud Holzenthal recherchiert, „engagiert und in das gesellschaftliche Leben von Alt-Willich integriert“. Das Engagement von Abraham Lion für Feuerwehr und Schützenverein sei allseits anerkannt gewesen. Nach Denunziation durch Willicher Bürger wurde ihre Metzgerei 1936 durch Nationalsozialisten geschlossen, das Berufsverbot ausgesprochen.

Schild Die Lionstraße im Neubaugebiet Wekeln erinnert an die Ausgrenzung, Entrechtung, Verfolgung und Ermordung von Willicher Juden in der Zeit des Nationalsozialismus, in diesem Fall an die jüdische Familie Lion (links).

Straße Ende 2014 stimmte der Rat dem Vorschlag zu, die Straße im neuen Bebauungsgebiet in Wekeln mit Lionstraße zu benennen. In unmittelbarer Nähe, auf dem Willicher Friedhof, befinden sich vier Gräber der Familie und zwei Gedenksteine für die in den NS-Vernichtungslagern ermordeten Mitglieder der Familie. Dreieinhalb Jahre hat es gedauert, bis die Straße fertiggestellt wurde.

Erinnerung Der Straßenname ist ein weiterer Baustein „Gegen das Vergessen“. Die gleichnamige Aktion geht auf Bernd-Dieter Röhrscheid, ehemaliger Lehrer am St. Bernhard-Gymnasium, auf Schüler und Stadtarchivar Holzenthal zurück. Sie haben sich dafür eingesetzt, dass mit Daten versehene Stolpersteine verlegt werden, u.a. vor den Häusern an der Bahnstraße. So soll die Erinnerung an Biographien ehemaliger Willicher Bürger bleiben. Röhrscheid und Holzenthal haben zu der „Geschichte der Juden in Willich“ ein Buch verfasst. Jürgen Löscher begleitet alle Aktionen des Gedenkens musikalisch. Lara Sommerfeld und Pauline Thiele vom St. Bernhard haben als Praktikantinnen im Archiv Stellwände mit Fotos und Texten gestaltet.