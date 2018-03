Groß wie ein Fußball ist der abgefallene Teil der Kreuzblume, den ein Bürger am Donnerstag an der Heribert-Statue entdeckte.

Anrath. Aufregung gab es am Donnerstagnachmittag an der Anrather Kirche St. Johannes Baptist. Einem aufmerksamen Bürger war aufgefallen, dass in Höhe der Heribert-Statue ein Stück Stein lag. Dabei handelte es sich nicht um einen Kiesel, sondern um ein Stück groß wie ein Fußball. Das hat auch Antje Heymanns, Sprecherin der Polizei, auf Nachfrage der WZ bestätigt. Der Stein stammt offenbar vom Kirchengebäude.

Zwei Streifenbesatzungen der Polizei trafen kurz vor 17 Uhr am Kirchplatz ein. Gemeinsam mit der Feuerwehr sperrten die Beamten den Bereich rund um die Kirche ab.

Bei dem Stück Stein handelt es sich um ein Teil der Kreuzblume. Diese befindet sich am nördlichen Seitenschiff der Kirche im Bereich der Orgel.

Am Abschluss des Giebels war vor einigen Jahren im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen die Kreuzblume erneuert worden. Sie ist ein kreuzartiges Gebilde aus Stein. Aus diesem Bereich stammt das abgebrochene Steinstück.

„Uns ist völlig unverständlich, warum dies passiert ist. Der Steinmetz hat eine solide Arbeit geleistet, und die Kirche ist vor zwei Jahren komplett inspiziert worden. Wo Arbeiten, wie zum Beispiel das Ausbessern der Fugen nötig waren, sind diese erfolgt. Der komplette Turm und alles bis zur Gesimshöhe ist überarbeitet worden“, teilt der Kirchenvorstand der katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist mit. Bislang kann nur vermutet werden, wie es zu der Abtrennung des Steinstückes kam. Es könnte sich um einen Frostschaden handeln. Es besteht die Möglichkeit, dass irgendwie Wasser eingedrungen ist und während der anhaltenden Frostperiode in den vergangenen Wochen den Stein quasi gesprengt hat, so dass es jetzt zum Abbruch des Stückes gekommen ist. Aber das seien derzeit nur Vermutungen.

Der Kirchenvorstand veranlasst eine Begutachtung, um zu klären, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Erst einmal zeigen sich alle froh darüber, dass nichts passiert ist und es zu keinem weiteren Schaden durch den Steinfall gekommen ist. Wenn die Ursache feststeht, soll die Kreuzblume auf jeden Fall erneuert werden.