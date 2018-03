CDU-Fraktion fordert eine schnelle Lösung.

Willich. Regelmäßig bilden sich zurzeit „ungewöhnlich lange Staus an der Auffahrt Münchheide zur A 44“. Das hat die CDU in Willich festgestellt. Auf Nachfrage der Fraktion habe die Stadtverwaltung mitgeteilt, „dass ein Defekt an der Ampel die Probleme verursacht“. Die Schaltung soll nicht richtig funktionieren. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung an die CDU-Fraktion sind die Induktionsschleifen zur verkehrsabhängigen Ampelschaltung ausgefallen. Die Reparatur laufe, teilte die Stadtverwaltung nach Auskunft des Landesbetriebes mit.

„Die Pendler stehen an der Zufahrt zur A 44 in Münchheide regelmäßig lange im Stau. Aktuell ist die Situation besonders unerträglich“, sagt Sascha Fassbender, Obmann der CDU im Planungsausschuss.

„Die Kreuzung an den Auf- und Abfahrten in Münchheide sind seit vielen Jahren eines der größten Verkehrsprobleme in der Stadt Willich. Hier bilden sich zu den Stoßzeiten immer wieder lange Staus bis ins Gewerbegebiet und manchmal bis nach Tönisvorst. Die Willicher CDU-Fraktion fordert alle Beteiligten, vor allem Straßen NRW und das Bundesverkehrsministerium auf, die Autobahnbrücke so zu verbreitern, dass mit einer dritten Spur der Knotenpunkt entschärft werden kann“, sagt Fassbender. Red