Im Halbkreis für den Kreis: Alle neun Städte und Gemeinden sind motiviert, am Stadtradeln teilzunehmen. Dazu reicht ein einfaches Fahrrad aus. Es muss nicht dieses windschnittige Velomobil sein, wie es ADFC-Tourenleiter Hartmut Genz steuert. Genz wird am 2. Juni alle Stationen im Kreis abfahren, an denen das Stadtradeln mit besonderen Aktionen gestartet wird: so in Viersen beim „Early bird-Frühstück“ oder in Willich mit Höfetour. Übrigens: Bis gestern waren noch nicht alle, die hier fürs Radeln Reklame machen, angemeldet. Mal sehen, wie die Bilanz Ende Juni aussieht.