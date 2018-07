Am Mittwochabend startet die RTL-Show „Bachelorette“. Mit dabei ist der 39-jährige Sascha Schmitz vom Niederrhein.

St. Tönis. Sascha Schmitz lebt gerne in St. Tönis. Nach einigen Jahren in Krefeld, wo er nach wie vor Kickboxen betreibt, hat der gebürtige Düsseldorfer hier seine Heimat gefunden. Im Sommer gehe er regelmäßig im H2Oh schwimmen, im Restaurant „Grappa Toni“ an der Kirchstraße kennt man ihn nach eigener Aussage bestens. Für Spaziergänge mit Mischlingshündin „Luna“, die ohnehin meist an seiner Seite ist, stehen bekanntlich attraktive Wege zur Verfügung. Die Stadt sei „wunderschön“, ihm gefielen die Menschen hier. Nur mit der Liebe hapert es offenbar in St. Tönis.

„In St. Tönis gibt es natürlich tolle Frauen, aber das Schicksal hat es nicht gewollt.“

Sascha Schmitz, „Bachelorette“-Teinehmer, auf die Frage, warum er nicht in der Heimat die große Liebe gefunden hat

Zumindest gehört Sascha Schmitz zu den aktuellen „Bachelorette“-Kandidaten. Die neueste Staffel der RTL-Kuppelshow startet am Mittwochabend. „In St. Tönis gibt es natürlich tolle Frauen, aber das Schicksal hat es nicht gewollt“, sagt der passionierte Polohemden-Träger. „20 gestandene und garantiert attraktive Single-Männer“, so wirbt RTL, sind nach Korfu gereist, um sich von der „Bachelorette“ den Kopf verdrehen zu lassen und umgekehrt bei ihr zu punkten.

Tritt gegen 19 Konkurrenten an: Sascha Schmitz aus St. Tönis.

Acht Folgen lang buhlen sie um die heiß begehrte Frau und bekommen plötzlich weiche Knie, wenn sie die Rosen vergibt. Denn nur, wer am Ende der jeweiligen Folge eine solche Blume in der Hand hält, darf bleiben. Für die anderen heißt es nach einer enttäuschenden „Nacht der Rosen“: Abflug.

Nach dem Motto „Viele Wege führen zum Herz einer Dame“ versucht’s der eine mit Humor, der andere mit Charme, der Dritte geht aufs Ganze. Der St. Töniser beschreibt sich im Gespräch mit der WZ wie folgt: „Humorvoll, kommunikativ, sympathisch.“ Er sei „für jeden Spaß zu haben“. Letztlich aber gilt in der Sendung der viel zitierte „Highlander“-Spruch: „Es kann nur einen geben.“