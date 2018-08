Trotzdem fahren viele Jugendliche abends nach Krefeld oder Düsseldorf, denn dort sind die Möglichkeiten einfach vielseitiger. Man trifft sich im „Café Extrablatt“ oder in der Restaurant-Kette „Sausalitos“, um dort Cocktails zu trinken und etwas zu essen. Nicht wenige ziehen danach in Clubs und Bars weiter und feiern bis in die frühen Morgenstunden. Zugegeben – ein solches Angebot bietet St. Tönis nicht. Zwar gibt es noch ein paar Kneipen, doch wenn man die jüngeren Generationen darauf anspricht, dann folgt meist ein: „Dort treffen sich nur die Alten.“ Richtig Pepp scheint St. Tönis also nicht zu haben, vor allem ist die Hochstraße in den Abendstunden meist wie ausgestorben und macht auf Passanten einen eher tristen Eindruck.

Doch warum ist das so? Gibt es denn sonst keine Möglichkeiten, sich gemeinsam einen netten Abend zu machen? Dass in den vergangenen Jahren viele Kneipen und Gaststätten vor allem im Bereich der Fußgängerzone geschlossen haben, ist den meisten vermutlich nicht entgangen. Doch dafür sprechen das Restaurant „Ravvivi“ und das Bistro „Bacco“ im ehemaligen „Café Himmlisch“ die jüngeren Generationen umso mehr an, denn diese eignen sich sehr gut zum Essen oder auch einfach, um sich auf ein Bier zu treffen. Weitere Restaurants und Imbisse werden ebenfalls gut besucht.

Sich in Parkanlagen oder auf Spielplätzen zu treffen, ist erstmal nicht verwerflich, schließlich sind dies öffentliche Bereiche und dürfen von Jedem genutzt werden. Solange die Treffen ruhig ablaufen, kein Müll hinterlassen wird und Passanten oder Anwohner sich nicht gestört fühlen, ist an dem Ganzen nichts auszusetzen. Da es in den vergangenen Jahren aber vermehrt zu Beschwerden seitens der Anwohner kam, die sich über lautstark pöbelnde Jugendliche beklagten, und auch einige Zwischenfälle mit Passanten berücksichtigt werden sollten, in denen sogar eingegriffen werden musste, scheint die Situation sich doch als komplizierter zu erweisen.

Tönisvorst. Läuft man zur Abendstunde durch St. Tönis, trifft man vor allem im Bereich Pastorswall und am angrenzenden Weiher auf Kinder und Jugendliche, die dort ihre Freizeit verbringen, laut Musik hören und nicht selten Alkohol konsumieren. Auch der Wilhelmplatz oder der Park am Wasserturm sind beliebte Orte für einige Gruppen, um abzuhängen und zu „chillen“.

Der Weiher am Pastorswall ist einer der wenigen Orte, an denen sich Jugendliche zum Musikhören, Trinken und Unterhalten verabreden. Viele zieht es dafür nach Düsseldorf oder Krefeld.

Neben dem Bereich der Gastronomie gibt es natürlich auch Jugend- und Sportvereine, die gelegentlich für Partys oder abendliche Treffen sorgen. So bietet unter anderem das Jugendfreizeitzentrum an der Gelderner Straße einen offenen Treff an, bei dem Jugendliche zwischen sechs und 27 Jahren die Räumlichkeiten nutzen dürfen, um zusammen zu sitzen und sich auszutauschen. Auch die evangelische Kirche liegt mit ihrem Angebot für alle Altersgruppen ganz weit vorne. Aber trotzdem, den richtigen Clou scheint es in St.Tönis noch nicht zu geben. Doch was wünschen sich die Jugendlichen eigentlich? Was fehlt in St.Tönis und welche weiteren Angebote sind erwünscht?

Viele Jugendliche wünschen sich Orte für abendliche Treffen

„Wenn ich mich mit Freunden zum Essen verabrede, fahren wir meistens nach Krefeld. Die Möglichkeiten sind einfach vielfältiger, und es ist mehr los“, sagt Lisa Koch (19). Wenn sie an St. Tönis denkt, fällt ihr spontan kein Ort ein, an dem sie sich mit ihren Freundinnen abends gemütlich treffen könnte. „Ein ,Pop‘s’ wäre gut“, sagt Paul Zube (15) und lacht bei dem Gedanken an das kleine Diner aus der beliebten US- Serie „Riverdale“, das 24 Stunden lang geöffnet hat. Dem stimmt auch die 14-jährige Johanna zu. „Momentan bin ich abends zwar noch nicht viel unterwegs und wenn, finden die Treffen bei uns zu Hause statt, aber wenn ich älter bin und weggehen möchte, dann würde ich wahrscheinlich nach Krefeld fahren.“ Die 18-jährige Saskia denkt an eine Bar. „Mal so richtig abfeiern, das wäre cool“.

Wäre es also eine Kneipe im jugendlichen Stil, eine Bar oder gar eine Disco, die mehr Leute anziehen würde? Alle sind sich aber darüber einig, dass es auf jeden Fall cool wäre, einen Ort zu haben, bei dem man sich unabhängig von einer Verabredung sicher sein kann, dass man dort auf Freunde oder Bekannte trifft.