1942 wurde die Pfarrkirche stark beschädigt, ab November 1947 – vor 70 Jahren – konnten die Katholiken das Gotteshaus wieder nutzen.

St. Tönis. Es war ein Festtag für die Katholiken in St. Tönis: Fünf Jahre, nachdem die Pfarrkirche von einer Bombe so stark beschädigt worden war, dass in ihr keine Gottesdienste mehr gefeiert werden konnten, zog die Gemeinde im November 1947 wieder in die Kirche ein. Mit einem Kirchweihfest wurde der erste Gottesdienst nach dem Krieg gefeiert, schreibt Paul Wietzorek in seiner Chronik über St. Tönis.

Hans Weinand vom Kirchbauverein erinnert an das Jubiläum. „Das sollte nicht in Vergessenheit geraten“, findet der Mediziner im Ruhestand. Deshalb lädt die Gemeinde für den morgigen Sonntag zu einer Gedenkstunde von 10 bis 11 Uhr, also vor der Heiligen Messe, in die Kirche ein. Pfarrer Hermann-Josef Klumpen und Hans Weinand werden über die Zeit nach dem Krieg berichten.

2011 hat Weinand, der auch Mitglied im Kirchenvorstand ist, den Kirchbauverein St. Cornelius gegründet. Seitdem beschäftigt sich der 76-Jährige mit der Geschichte und der Sanierung des Gotteshauses. „Die heutigen Schäden gehen auf die Kriegsschäden zurück. Durch unzulängliches Baumaterial, mit dem nach 1945 die Kriegsschäden behoben wurden, sind Folgeschäden entstanden“, weiß der Vorsitzende des Kirchbauvereins.

Löcher im Dach, falsch verlegte Dachpfannen und zugemauerte Lüftungsschächte seien die Ursachen dafür, dass viele Jahre lang Wasser in das Gebäude eindringen konnte. Der Bimsstein des Dachgewölbes hatte sich dadurch ausgedehnt, das Holz des Dachstuhls war morsch und faul, die Wände feucht und mit Pilz befallen. „Mehrere Balken, auch tragende, mussten in der Dachkonstruktion ausgetauscht werden“, erzählt Weinand.

Während diese Arbeiten bereits abgeschlossen sind, muss das Gewölbe im Hauptschiff noch bearbeitet werden. Erst aber sind die Fachleute am Dach der Taufkapelle tätig. „Der Abfluss des Hauptdachs war zu klein“, sagt Weinand. Dadurch habe sich das Regenwasser auf dem Dach der Kapelle gesammelt. Nun sei der Ablauf vergrößert worden. „Statt Schiefertafeln bekommt die Taufkapelle jetzt ein Blechdach“, sagt Weinand.

Die aktuelle Sanierung kostet 1,3 Millionen Euro

Im nächsten Jahr sollen die gleichen Arbeiten auf der anderen Seite durchgeführt werden. Auch am Dachreiter und am Sockel müsse noch gearbeitet werden. Die Sanierung der Kirche wird vermutlich 1,3 Millionen Euro kosten. Das Bistum trägt 70 Prozent, den Rest muss die Gemeinschaft der Gemeinden Kempen-Tönisvorst aufbringen.