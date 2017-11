„Im Vergleich zu den Nachbarstädten wird der Sport hier in Tönisvorst mehr als stiefmütterlich behandelt“, zeigten sich die Vereinsvertreter enttäuscht, darunter SV Vorst, Reiterverein Vorst, IG Altensport, Freischütz, Tanzkreise und die Rehabilitations- und Behindertensport-Gemeinschaft. Stroecks untermauerte dies mit der Anzahl der Kunstrasenplätze vor allem in Willich oder mit den Summen, die Kommunen für die Arbeit der Stadtsportverbände und für den Nachwuchs bereitstellen würden: „Alleine in Willich sollen dies im nächsten Jahr 38 000 Euro sein.“

Kritik dazu kam jetzt erneut vom SV-Finanzwart Heinz-Gerd Stroecks. Er ist Sprecher der Sportvereine, die in diesem Jahr schon mehrfach zu „Krisensitzungen“ zusammengekommen waren. Nicht so gut kam dabei Bürgermeister Thomas Goßen weg, der dem Vorstand der Tönisvorster Sparkassenstiftung angehört. Stroecks: „Er war so eine Art stiller Vertreter des Sports, aber er war uns viel zu still.“ Vermisst wurde zudem an dem Abend, zu dem der Kreissportbund eingeladen hatte, eine fundierte Sportstätten-Konzeption in Tönisvorst und auch ein aktiver Vertreter des Sports im Sportausschuss.

„Kennt jemand von ihnen das aktuelle Sportstättenkonzept mit den Fakten, welche Sanierungen zukünftig in den Sportstätten anstehen?“ Auf die Frage des Moderators gab es ein Kopfschütteln in der Runde. „Auch wüssten wir gerne mal, was die Stadt und was davon der Sport von der Sport-Pauschale und von den höheren Landeszuweisungen erhält“, wurde weiter gefragt.

Die Kommunalpolitiker hörten sich erst einmal die Sorgen und Nöte der Vereine an. Auch deren Wunsch, einen Vertreter in den Sportausschuss zu entsenden. „Wir brauchen dazu ein Konzept und eine Legimitation, brauchen außerdem konkrete Anträge, können nicht mit der Gießkanne herum laufen, da wir mehrere Löcher zu stopfen haben“, sagte vChristian Rütten. Auch die anderen Politiker sicherten generell ihre Hilfestellungen zu. Christa Voßdahls: „Wir sind immer ansprechbar, aber zuletzt ist nicht viel von den Sportvereinen gekommen.“ Voßdahls bezeichnete den Umstand, dass es keine Sportlerehrung in Tönisvorst mehr gibt, als „sehr bedauerlich“.

So soll es nicht bleiben. Die Interessengemeinschaft der Sportler und Sportlerinnen denkt jetzt konkret darüber nach, selbst ab 2019 diese Sportlerehrungen durchzuführen. Einen neuen Stadtsportverband will man aber nicht gründen. Stattdessen soll in Kürze eine weitere Veranstaltung stattfinden. Dort soll ein Vertreter benannt werden, der dann dem Sportausschuss als beratendes Mitglied angehören soll – wenn einem entsprechenden Antrag gefolgt wird. Die vielen Fragen an dem Abend werden jetzt noch schriftlich zusammengestellt und als eine Art Anfrage dem Sportausschuss am 30. November vorgelegt.