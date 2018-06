Die Meerbuscher geben ein Gospelkonzert.

Willich. Die Kirche St. Katharina ist am heutigen Freitag ab 20 Uhr Gastgeber für ein Benefizkonzert des Meerbuscher Gospelchores „Spirit of Joy“ zugunsten des Integrationsprojektes „Über den Tellerrand“. Im Anschluss besteht die Gelegenheit, unterm Turm in gemütlicher Runde bei Getränken und Fingerfood zu plaudern.

Das musikalische Repertoire von „Spirit of Joy“ besteht hauptsächlich aus traditionellem und modernem Black American Gospel, einer christlichen Musikrichtung mit Elementen des Spiritual, Blues und Jazz. Der Chor widmet sich auch modernen britischen und skandinavischen Varianten. Black Gospel verlangt den Sängern einiges ab. Doch die Chorleiterin Angelika Rehaag aus Krefeld lenkt und bändigt den stimmgewaltigen Chor mit einem energiegeladenen Dirigat.

Die Chormitglieder hoffen auf viele Zuhörer, die sich von der Musik mitreißen lassen und den Geist der Freude spüren, den der Chor nicht nur im Namen trägt. Konzerte von „Spirit of Joy“ sind ausdrücklich zum Mitmachen gedacht: Mitsingen, Klatschen, Tanzen, Lachen sind erwünscht. So mögen die Gäste in temperamentvoller, aber auch andächtiger Atmosphäre viel Freude empfinden und die kleinen Sorgen des Alltags für einen Moment vergessen können.

Der Erlös der Spenden wird für das Integrationsprojekt „Über den Tellerrand“ verwendet, bei dem Flüchtlinge und Willicher Bürger gemeinsam kochen und ins Gespräch kommen, um somit die langfristige Integration zu fördern. Unterstützt wird die ganze Aktion von der Männerkochgruppe der Kolpingsfamilie.

„Spirit of Joy“ feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen und wird auch aus diesem Grund besonders motiviert und bestens gelaunt nach Willich kommen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, aber es wird um Spenden gebeten. Red