Neersen. Das Neersener Schützenfest steht ins Haus. Grundsätzlich gibt es, so Christina Schleeberger vom Geschäftsbereich Landschaft und Straßen, unter Straßenverkehrsgesichtspunkten keine gravierenden Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren: Alle wichtigen Veranstaltungsbestandteile bleiben auf dem Minoritenplatz; das Festzelt wird auf dem Edeka-Parkplatz aufgebaut. Die Kirmes steht auf der Grünfläche des Minoritenplatzes.

Auf dem Straßenbereich des Minoritenplatzes finden die Paraden statt, weshalb hier auch eine Tribüne aufgebaut wird. Die Zugwege erstrecken sich auf weitere Teile Neersens. Die Bereiche für Zelt und Kirmes sind für den Aufbau schon seit gestern gesperrt, aus Sicherheitsgründen der Teil neben dem Veranstaltungsbereich (konkret Eichenweg zwischen Rothweg und Verresstraße) ab Freitagabend.

Der Minoritenplatz selbst ist ab 30. Juni dicht, während der Paraden kommt noch die Verresstraße hinzu. Wegen der Zugaufstellung auf dem Niersplank (hier befindet sich auch die Königsburg) am Sonntagnachmittag wird es auch dort für die Aufstellphase ab etwa 15 Uhr eine Vollsperrung geben. Außerdem, so Schleeberger, „wird es auch in diesem Jahr Haltverbote geben. Sie betreffen unter anderem zeitweise Teile der verschiedenen Zugwege und natürlich den Niersplank während der Aufstellphase.“ Red