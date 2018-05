Stadtverwaltung weist auch auf Halteverbote hin.

Anrath. Auch in diesem Jahr findet das Brunnenfest in Anrath mit einer Abendveranstaltung am Samstag (26. Mai) sowie einer Marktveranstaltung am Sonntag (27. Mai) statt. Für die Vorbereitungen wird der Kirchplatz/Anrather Markt ab Samstagmorgen, 9 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Aus Sicherheitsgründen wird die Sperrung abends auf die Viersener Straße bis zur Heribertstraße ausgedehnt.

Der Markt ab Sonntagmorgen (Aufbau ab 7 Uhr) wird sich auch auf die Allee zwischen Jakob-Krebs-Straße und Franz-van-Kempen-Straße, Auf dem Sand (ab Beginn des verkehrsberuhigten Bereichs) und wieder die Viersener Straße bis zur Heribertstraße erstrecken. Die Anwohner des Bereichs Berliner Straße/Jakob-Beckers-Gasse, Pastoratsstraße können ihre Wohnungen über die Heribertstraße erreichen, wenn die Ausfahrt der Berliner Straße zur Viersener Straße gesperrt wird. Die Durchfahrt Neersener/Schottelstraße bleibt offen. Besonders hingewiesen wird auf die Haltverbote.

Für die Veranstaltung wird eine Umleitung über Bogenstraße - Raiffeisenstraße - Jakob-Krebs-Straße - Lindenstraße - Buschstraße - Hindenburgstraße - Viersener Straße und umgekehrt eingerichtet. Auch Busse (071 und SB 86) werden diese nutzen. Besucher, die mit dem Auto kommen, können Martinsplatz, Sassengasse, Parkplatz Nähe Netto und Parkplatz an der Johannesschule nutzen. Für die Radfahrer wird ein Fahrrad-Parkplatz auf der Berliner Straße bereitgehalten. Red