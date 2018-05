Der Wissenschaftler Andreas Kemper referiert am 14. Mai.

Willich. Der Arbeitskreis Fremde in der Stadt Willich lädt zum Vortrag „Rechtspopulismus – Entwicklung und Strukturen“, für Montag, 14. Mai, um 19 Uhr. Referent ist Andreas Kemper, Soziologe, Publizist und Buchautor. Die Anmeldung ist nur noch bis Donnerstag, 10. Mai, möglich.

Die Rede vom Rechtspopulismus ist allgegenwärtig, gerade Aktive in der Flüchtlingsarbeit sehen sich mit dem Phänomen konfrontiert. Meist wird darunter eine politische Strategie verstanden, die für autoritäre und auch rassistische Vorstellungen steht; gerne wird eine „korrupte Elite“ für Probleme des „einfachen Volkes“ verantwortlich gemacht. Andreas Kemper bevorzugt die differenzierende Bezeichnung „Strömungen der Ungleichwertigkeit“, die er in die Bereiche des Neoliberalismus, des christlichen Fundamentalismus und des völkischen Nationalismus unterteilt. In der Veranstaltung werden die (historischen) Entwicklungen und Strukturen dieser Strömungen beleuchtet und ihre Bedeutung thematisiert.

Der Veranstaltungsort wird noch bekanntgegeben. Der Vortrag ist kostenlos. Anmeldung unter Tel. 02154/8138296 (montags 13 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags 9 bis 13 Uhr) oder per Mail an: Red

buero@akf-willich.de