Fünf junge Sportler trainieren bei den Schießfreunden Freischütz Tell in St. Tönis: Laufen, zielen, treffen auf Wettkampf-Niveau.

St. Tönis. Es ist eine junge Disziplin und im Kreis Viersen bisher einzigartig. Bei den Schießfreunden Freischütz Tell St. Tönis trainieren seit einem Jahr „Sommerbiathleten“ – und sind sogar erfolgreich.

Natalja Lizunova, Nikolai Lukovich, Marvin Flüs, Waldemar Rogalski und Jan van Wickeren treffen sich zweimal in der Woche zum Training. Die meisten hatten vorher schon das normale statische Schießen als Hobby betrieben.

Zum Spaß machten sie im vergangenen Jahr bei einem Wettbewerb, der das Ganze mit Laufen kombiniert, in Kevelaer mit. „Das hat gut geklappt“, erinnert sich Waldemar Rogalski. Und sofort war die Begeisterung geweckt.

„Beides muss passen. Wenn man nur schnell laufen kann oder nur gut schießt, reicht das nicht.“

Natalja Lizunova, eine der Sommerbiathleten bei den Schießfreunden Freischütz Tell in St. Tönis.

Ziel ist es dabei, in möglichst schneller Zeit eine vorgegebene Strecke zurückzulegen und zwischendurch Schießeinheiten zu meistern. Im Gegensatz zum Winterbiathlon haben die Sportler das Gewehr beim Laufen nicht dabei, sondern es liegt am Schießstand bereit.

Bei den einzelnen Schießeinheiten müssen jeweils fünf Ziele mit je einem Schuss getroffen werden. Geht der Schuss vorbei, drohen je nach Disziplin eine Strafrunde oder eine Zeitstrafe. Die Strecken können fünf Kilometer oder auch nur 1,2 Kilometer lang sein. Liegend und stehend schießen ist möglich.

Es gibt Einzelwettkampf, Sprint, Verfolgung, Massenstart und Staffellauf.

Die Kombination aus den beiden unterschiedlichen Disziplinen Laufen und Schießen mit ganz unterschiedlichen Anforderungen reizt die jungen Sportler. Zuerst läuft man, der Puls rast, dann muss man herunterkommen und mit ruhiger Hand zielen. Beim Laufen sind Kraft, Ausdauer und Strategie gefordert, beim Schießen Konzentration und Ruhe.

Gute Markierung am Gewehr erleichtert das schnelle Greifen

„Beides muss passen. Wenn man nur schnell laufen kann oder nur gut schießt, reicht das nicht“, sagt Natalja Lizunova. Die Truppe musste am Anfang erst einmal in den Sport hineinfinden. Dabei können auch Kleinigkeiten entscheidend sein. So haben sie zum Beispiel gelernt, dass man besser sein Gewehr auffällig markiert, sonst findet man es unter den vielen ähnlichen Modellen am Schießplatz nicht so schnell.

„Die Anspannung ist sehr hoch. Besonders wenn man mal nicht getroffen hat und sieht, wie die anderen treffen, ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und dran zu bleiben. Das was man dabei lernt, hilft einem auch im normalen Leben“, sagt Waldemar Rogalski.