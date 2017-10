Der erste von vielen Martinszügen zieht am Freitag durch Anrath. Ein Überblick.

Willich/Tönisvorst. Am Freitag geht’s los: Die Martinszüge in Willich und Tönisvorst sorgen sicher an vielen Stellen für leuchtende Augen – aber eben wegen der Dunkelheit und der Kinder, die eher ihre Laterne als den Verkehr im Blick haben, sicher auch für die ein oder andere gefährliche Situation. Deshalb erinnert Petra Dirks vom Geschäftsbereich Landschaft und Straßen der Stadt Willich noch einmal daran, dass bei den Martinszügen vom 3. bis zum 16. November natürlich Kinder mitziehen, also „verkehrsmäßig betrachtet eine besonders empfindliche Klientel“.

Teilweise werden, wo es erforderlich und nützlich ist, Sperrungen eingerichtet, und auch die Polizei und die Feuerwehr begleiten die Umzüge und tragen somit zu deren Sicherheit bei. Dennoch werden die Autofahrer gebeten, im November mit erhöhter Aufmerksamkeit und Bremsbereitschaft zum Schutz der Kinder zu fahren und vielleicht eine etwas längere Fahrzeit als gewöhnlich einzuplanen.

In Anrath zieht der erste Zug am Freitag, 3. November, ab 17.30 Uhr von der Tageseinrichtung an der Furthstraße aus. Das Martinsfeuer wird anschließend auf der Brockmannswiese entzündet. Der Anrather Hauptzug beginnt am Dienstag, 7. November, um 17 Uhr am Martinsplatz. Dort wird auch das Martinsfeuer sein. Die Kita Lok zieht am Donnerstag, 16. November, um 17.15 Uhr von der Berliner Straße aus. Das Martinsfeuer findet auf dem Schulhof der Albert-Schweitzer-Schule statt. In Clörath-Vennheide zieht der Martinszug am Sonntag, 19. November, um 17 Uhr vom Gehöft Gens an der „Clörather Mühle 41“ aus. Das Feuer ist anschließend auf der Schützenwiese.

In Neersen ziehen die Kitas am Montag, 6. November, um 17.30 Uhr vom Hof der Vinhovenschule aus. Das Feuer ist dann auf dem Minoritenplatz. Der Neersener Hauptzug beginnt am Donnerstag, 9. November, um 17.15 Uhr am Minoritenplatz, wo auch das Martinsfeuer entzündet wird. Am Grenzweg ist die Aufstellung am Samstag, 18. November, an der Konradskapelle. Los geht es um 17 Uhr, das Feuer wird anschließend auf dem Feld an der Ecke Grenzweg/Reiherweg entzündet.

Der Hauptzug in Schiefbahn ist am Freitag, 10. November, um 17.30 Uhr, Aufstellorte sind die Hubertusschule, die Pestalozzischule und die Astrid-Lindgren-Schule. Das Feuer ist auf dem Jahnplatz. Die Schiefbahner Kitas ziehen am Mittwoch, 15. November, um 17.30 Uhr vom Jahnplatz aus. Der Zug in Niederheide ist am Samstag, 4. November, um 17 Uhr ausgehend vom Parkplatz am Gymnasium. Das Feuer wird auf dem Schützenplatz entzündet.