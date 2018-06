Der 18-jährige Fahrer aus St. Tönis besitzt keinen Führerschein.

St. Tönis. Drei beherzte Senioren haben an Fronleichnam einen jungen Mann gestellt, der seit Wochen mit einem ungewöhnlich lauten Motorrad durch St. Tönis fährt und laut Zeugenaussage mehrfach gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen haben soll. Der 18-Jährige ist in den vergangenen Wochen immer wieder aufgefallen, weil er mit seinem Motorrad auf dem Radweg an der Dammstraße, auf dem Wilhelmplatz, dem Parkplatz an der Willicher Straße und auf dem Fußweg am Pastorswall fuhr und das, ohne Rücksicht auf Fußgänger oder Radfahrer zu nehmen.

Nachdem am frühen Donnerstagabend drei couragierte Senioren den Motorradfahrer am Pastorswall ausgebremst und ihm den Schlüssel abgenommen haben, wurde die Polizei hinzugerufen. Die Beamten stellten fest, dass der St. Töniser keinen Führerschein besitzt.

Auch das Nummernschild kam den Polizisten seltsam vor. Auf Nachfrage erklärte der Motorradfahrer, er habe das Nummernschild im Internet gekauft. „Woher das Kennzeichen stammt, ist noch unklar“, sagt Wolfgang Goertz von der Pressestelle der Polizei in Viersen. Fest stehe, dass das Nummernschild nicht zum Motorrad gehöre. Zwar sei das Motorrad zugelassen, aber unter einem anderen Kennzeichen. „Wir ermitteln, aber wir stehen noch ganz am Anfang“, sagt Goetz.

Fest steht aber, dass sich der junge Mann, der einen Anwalt eingeschaltet hat, wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs, Fahrens ohne Führerschein und möglicherweise Versicherungsbetrugs und Steuerhinterziehung verantworten muss. Woher das Motorrad stammt und ob daran technische Änderungen vorgenommen wurden, müsse noch geprüft werden, so die Polizei. wic