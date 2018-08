Der 39-Jährige liebt seinen Beruf. Privat mag er lieber Beschaulichkeit. Sein Traum: ein eigenes Segelboot.

Neersen. Nach 2016 ist Sebastian Teichner zum zweiten Mal Mitglied des Schlossfestspiel-Ensembles. Der 39-Jährige liebt das Beschauliche mehr als die Hektik, er plädiert dafür, das Glück im Kleinen zu suchen.

Der gebürtige Hamburger, der in Bremen großgeworden ist und zurzeit in Dresden wohnt, hatte früh erkannt, dass er nicht die Orthopädie-Praxis seines Vaters übernehmen wollte. Der Herr Papa hatte Verständnis für die Entscheidung: „Mein Vater ist mit dem Weg, den ich gegangen bin, sehr einverstanden. Er weiß, dass ich im Beruf des Schauspielers Erfüllung finde, dass er mir sehr viel Spaß macht.“

WZ-Serie: Alte Hasen, junge Hüpfer

Teichner spielt im Dschungelbuch den Babyelefanten und die Hyäne Olli, im Weißen Rössl den „schönen Sigismund“ – eine Rolle mit Tanz und Musik, die wie für ihn gemacht ist: Sebastian Teichner ist gelernter Musical-Darsteller, Absolvent der German Musical Academy in Osnabrück.

Diese Rolle ist ihm schnell sehr stark ans Herz gewachsen: „Mehr noch als in klassischen Musicals geht das „Weiße Rössl“ mehr ans Herz und an die Lachmuskeln“, sagt der Schauspieler, der von einer gelungenen, stimmigen Produktion spricht, zünftig, aber auch peppig.

Intendant Jan Bodinus kennt er schon lange: „Er hat oft Regie geführt in Stücken, in denen ich mitgespielt habe.“ Die Auftragslage ist kontinuierlich gut. So erfreulich das auch ist, es gibt auch Schattenseiten. „Ich bin nirgendwo so richtig verwurzelt“, sagt Sebastian Teichner. Er hatte in der Vergangenheit schon einmal vier Jahre lang keinen festen Wohnsitz, inzwischen lebt er allerdings gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin in Dresden.

Während andere Männer seines Alters längst ein Reihenhaus mit kleinem Garten besitzen, träumt Sebastian Teichner von einem Segelboot, das so groß ist, dass er darauf leben kann. Segeln ist für ihn eine schöne Möglichkeit zu entschleunigen: „Vier Tage segeln fühlen sich an wie zwei Wochen Urlaub.“

Das kleine Glück nicht aus den Augen zu verlieren, damit meint er, dankbar zu sein, dass man gesund ist, verliebt, tolle Begegnungen hat. Wenn er über die nahe Zukunft nachdenkt, erschrickt er ein bisschen: „Nach den Schlossfestspielen ist eine Woche Urlaub drin, dann bin ich erst einmal ausgebucht.“ Er hat zwar bis Juni 2019 Engagements, hofft aber trotzdem, dass er im nächsten Jahr wieder zum Ensemble der Festspiele gehören kann.

In Braunschweig wird er auftreten, in der „Komödie am Altstadtmarkt, und zwar im Lustspiel „Der Gangster und die Nervensäge“ vom renommierten französischen Autor Francis Veber.

In der Komödie „Die Landeier – Bauern suchen Frauen“ spielte Sebastian Teichner bereits mehr als 450 Mal einen bindungswilligen Schafsbauern. „Langweilig ist mir das nie geworden, es sind Nuancen, die jeden Auftritt einzigartig machen.“ Auch das sind kleine Glücksmomente.