Personell gestärkt geht die Gesamtschule ins Schuljahr. Zehn neue Lehrer sind da.

St. Tönis. . Am Anfang einer Fußball-Bundesliga-Saison werden Trainer nach ihrem Kader befragt. Alle an Bord, alle fit, alle Positionen besetzt? Was sagen Schulleiter zu ihrem aktuellen Kader? Die Frage haben wir am Mittwoch Andreas Kaiser, dem Leiter des Rupert-Neudeck-Gesamtschule in St. Tönis, gestellt.

Zufrieden mit dem Kader der Schulsaison 2018/19, Herr Kaiser?

Andreas Kaiser: Ich habe, um in der Fußballsprache zu bleiben, einen guten Kader, leistungsstarke Spieler, wenn auch nicht alle Positionen besetzt sind. Wir gewinnen als Mannschaft. Die Trainerbank ist vollbesetzt.

Wie viele neue Lehrer sind dabei?

Kaiser: Ich habe zehn neue Lehrer, fünf durch Versetzungen, beispielsweise von auslaufenden Haupt- und Realschulen. Und fünf Lehrer kommen direkt aus dem Referendariat. Dem gegenüber steht eine Pensionierung und eine Versetzung nach einer Beförderung auf eine Schulleiterstelle.

Zu Rupert Neudeck Lehrplan Rupert Neudeck, Namensgeber der Gesamtschule, soll als Person, mit Hilfsprojekten und seiner Haltung in den Lehrplänen der RNG verankert werden. Jeder Schüler soll einmal im Jahr in wechselnden Fächern mit dem Thema in Berührung kommen.

Welche Fächer sind bzw. bleiben Mangelfächer, weil Kräfte fehlen?

Kaiser: Hauswirtschaft, Technik, Englisch und – interessanterweise – Sport. Allerdings haben wir den Englischunterricht nicht gekürzt. Die Kollegen, die wir haben, geben mehr Unterrichtsstunden in diesem Hauptfach. In den Naturwissenschaften haben wir kein personelles Problem. Zurzeit ist eine Stelle unbesetzt. Durch eine Erkrankung sind also aktuell zwei Stellen im Unterhang. Zum Kollegium gehören 61 Lehrkräfte.

Wie viele Seiteneinsteiger sind im Kollegium?

Kaiser: Drei Seiteneinsteiger. Sie unterrichten Chemie, Technik und Musik. Sie haben schulische Vorerfahrung durch zuvor befristete Verträge.

Über Personalien hinaus: Was ist neu im Schuljahr 2018/19?

Kaiser: Viel Neues gibt es in Jahrgangsstufe 5. Wir sind eine von drei Modellschulen des Kreises Viersen zum Thema „Heterogenität und Schulentwicklung“. Der Kreis unterstützt uns durch Lehrerfortbildung und Vernetzung mit anderen Schulen. Wir bieten in dem Rahmen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch je eine Stunde in der Woche an, fördern dort Schüler, die mehr Unterstützung benötigen, aber auch Schüler, die mehr „Futter“ brauchen. Neu ist, dass für die Fünfer jeder Unterrichtsmorgen mit einer Stunde mit dem Klassenlehrer beginnt, dort Organisatorisches oder Pädagogisches besprochen wird. Künftig wird es einmal in der Woche eine Teambesprechung der acht Klassenlehrer geben. Und dann ist noch die Projektzeit zu nennen.

Was versteht man darunter?

Kaiser: Kleingruppen von maximal 18 Schülern arbeiten jeweils ein halbes Jahr lang zu Projekten aus den Fächern Kunst, Hauswirtschaft, Technik und Religion/praktische Philosophie.