WZ-Redakteur Werner Dohmen hat nicht nur einen Lieblingsplatz in Willich, sich dann aber für Neersen entschieden.

Neersen. Meinen Lieblingsplatz in der Stadt Willich zu benennen, ist nicht ganz leicht. Denn davon habe ich gleich mehrere. So zum Beispiel den lauschigen ehemaligen Pausenhof der Alleeschule in Anrath oder den Willicher Markt – wobei letzterer wegen des laufenden Umbaus im Moment wenig fotogen ist. Am Ende habe ich mich dann für das Areal rund ums Neersener Schloss entschieden – und das nicht nur, aber auch wegen der Schlossfestspiele.

WZ-Serie: Mein Lieblingsplatz

Das Freilichttheater im Sommer zu besuchen, ist für mich immer ein Genuss – selbst wenn es regnet. Aber auch auf der Terrasse des Restaurants „Castello da chiara“ sitze ich gerne bei einem kühlen Getränk und leckerer Pizza oder Pasta. Beides in Kombination ist kaum mehr zu toppen. So fühlt sich Sommer an.

Wer nur die Frontseite des Schlosses kennt, hat allerdings etwas verpasst. Richtig schön ist auch der historische Park dahinter mit seinen Skulpturen und der Eva-Lorenz-Umweltstation. Ich erinnere mich noch ganz gut, wie der Park Anfang der 2000er Jahre im Rahmen der dezentralen Landesgartenschau „Euroga 2002 plus“ komplett umgestaltet wurde. Altbekannte Wege waren plötzlich nicht wiederzufinden, etliche Bäume waren verschwunden oder versetzt. Dafür entstanden jedoch völlig neue Durchblicke und Ansichten. Die Schlossgräben wurden damals entschlammt und vertieft, neue Rasenflächen, Wege und ein italienischer Garten angelegt, 15 000 Stauden gepflanzt und neue Geräte auf den Spielplatz gesetzt. Das alles entfaltet bis heute seine Wirkung.

Und lebendig ist er, der Park. So liegt jenseits des Schlossgrabens im Schatten alter Bäume eine kleine Holzbühne, die als sommerliches Trainingsareal genutzt wird. Auf dem Spielplatz lärmen fröhlich die Kinder, aus den Baumkronen hört man die Vögel zwitschern. Und an der Umweltstation am Ende des Parks gibt es immer wieder Neues zu entdecken – ob Schmetterlingsinsel, Insektenhotel oder Ameisenhaufen.

Im Neersener Schlosspark gibt es viel zu entdecken – probieren Sie’s doch einfach mal aus.