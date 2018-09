Heute geht’s um geklebte Botschaften, nützliche Klompen und ein neues Café.

Willich/Tönisvorst. Sie kennen das ganz sicher auch: Auf Straßenverkehrszeichen werden gerne schon mal Botschaften der etwas anderen Art geklebt. So wird etwa die Beschilderung „Stop“ oft mit Zusatz „Eating Animals“ ergänzt – so zum Beispiel an der Mühle in St. Tönis. Den ehemaligen Tönisvorster Ratsherren Bandik Lorenzen lässt das nicht ruhen. Bereits im Juni hat er sich schriftlich an die Stadtverwaltung gewandt und nachgefragt, was gegen das Bekleben unternommen wird. Daraufhin wurde ihm mitgeteilt, dass dies rechtlich eine Sachbeschädigung darstelle. Dagegen unternommen werde aber nichts, da mangels Täter die Erfolgsaussichten gering seien. Damit aber war Bandik Lorenzen nicht zufrieden. Noch am gleichen Tag schickte er abermals eine E-Mail an die Stadt und bat um erneute Überprüfung. Denn diese „Aktivisten“ handelten ungesetzlich und setzten sich über geltendes Recht hinweg. Nachdem darauf keine weitere Reaktion aus dem Rathaus kam, schrieb Bandik Lorenzen auch noch alle Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat an, um „ein Bewusstsein für dieses rechtswidrige Verhalten zu schaffen“. Was ihm offenbar nicht gelungen ist: Nur aus der CDU-Fraktion, der er selbst einmal angehörte, kam eine Antwort, in der ebenfalls von einem strafwürdigen Verhalten die Rede gewesen sei, berichtet Lorenzen. Seinen Kampf aufgeben will er aber nicht, denn „dies hat auch etwas mit Achtung zu tun, wenn man sich an Recht und Gesetz hält“.

Digitale Tempoanzeige

funktioniert häufig nicht

Das gilt sicher auch für das Einhalten der vorgeschriebenen Geschwindigkeit auf den Straßen. Manchmal reichen dafür Verkehrszeichen nicht aus, weshalb in Vorst auf der Süchtelner Straße seit geraumer Zeit eine digitale Tempo-Anzeige die Autofahrer darauf aufmerksam macht, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Zumindest sollte es so sein. Tatsächlich ist die Anzeige in den vergangenen Tagen und Wochen ganz oft außer Betrieb. Bedauerlich, denn gerade an dieser Stelle wäre es besonders wichtig, nicht zu schnell zu fahren: Bekanntlich hat es dort vor einiger Zeit einen tödlichen Unfall gegeben.

Nasse Hose für

den Willicher Bürgermeister

Wir schauen nochmal kurz auf den jüngsten Willicher Triathlon zurück – Zum Auftakt setzte sich Bürgermeister Josef Heyes ganz locker an den Außenrand des 25-Meter-Beckens, um die jüngsten Sportler zu begrüßen. Sogleich sprang er aber wieder auf. Zu spät allerdings, denn seine Anzughose war am Gesäß klitschnass. Aber wie man Heyes kennt, machte er daraus kein Problem und begrüßte die Sportler ganz locker.