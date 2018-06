Schiefbahn. Das Schiefbahner Schützenfest steht ins Haus und das hat Auswirkungen auf den Verkehr: Als Festplatz fungiert der Jahnplatz einschließlich des Bolzplatzes, Paradeplatz ist auf der Hochstraße und der bruderschafteigene Schießplatz wird natürlich für den Vogelschuss genutzt. Die Tribüne wird an der Einmündung der Schwanenheide aufgebaut. Insgesamt resultieren daraus die üblichen Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer – mit folgenden Neuerungen: Am Sonntagmorgen und Dienstagnachmittag erfolgt die Zugaufstellung auf der Hubertusstraße am neuen Bruderhaus der Gaststätte „Be dem Bur“, weshalb die Einfahrt in die Hubertusstraße ab Linsellesstraße für jeweils etwa 30 Minuten gesperrt werden muss. Am Dienstag wird eine Umleitung (über Linsellesstraße, Barschbleek, Bruchstraße und Königsheide) beschildert. Wie in jedem Jahr gibt es für die Paraden eine Vollsperrung der Hochstraße zwischen Am Steigerturm und Willicher Straße. Die Umleitung wird dann über die Blumenstraße, Siedlerallee, Linsellesstraße und umgekehrt ausgeschildert. Diese wird auch vom ÖPNV genutzt. Red