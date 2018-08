Willich. Aufbruchstimmung bei den 16 Sängerinnen von „Voi’Sis“. Nach 16 Jahren hat sich das Schiefbahner Vocalensemble „chant du choeur changeant“ von seinem langjährigen Chorleiter getrennt und mit Stella Antwerpen eine neue Chorleiterin gefunden. Zum Neustart musste auch ein anderer Name her: „Voi’Sis“. Der Chor ist weitgehend in seiner alten Besetzung geblieben, zwei Sängerinnen haben die Gruppe verlassen, zwei ehemalige sind wieder dazugestoßen. „Fünf Monate intensiver Probenarbeit hat das Ensemble schon absolviert. Das Singen macht wieder Spaß, die Stimmung ist gut, und wir freuen uns auf neue Aufgaben und Schwerpunkte“, sagt Stella Antwerpen, die neben populärer Musik ein besonderes Augenmerk auf klassische Chorwerke legen möchte. Am 14. September geht es weiter mit einem Benefiz-Konzert im Schloss Pesch, das zugunsten der Rebecca-Klausmeier-Stiftung und gemeinsam mit anderen Akteuren stattfinden wird. Das Programm besteht aus traditioneller Chormusik und ist eher klassisch ausgerichtet, mit Stücken von John Dowland, Engelbert Humperdinck, John Rutter und Eric Whitacre. Red