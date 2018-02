Frederic Lambertz wurde zum Präsidenten gewählt. Gregor Schüller unterstützt ihn.

Tönisvorst. In der vergangenen Woche traf sich der Tönisvorster Serviceclub, der seit 2005 besteht und derzeit 13 aktive Mitglieder zählt, zu seiner jährlichen Präsidiumswahl in St. Tönis. Den Posten des Präsidenten darf bis zum Frühjahr 2019 der bisherige Vize-Präsident Frederic Lambertz (31 Jahre, KFZ-Sachverständiger) bekleiden. Ihn unterstützt dabei der neu ins Präsidium gewählte Vize-Präsident Gregor Schüller. Der 32-jährige ist gelernter Tischler.

Ebenfalls neu, aber nicht erstmalig im Präsidium, ist in diesem Jahr Daniel Ponten (36), zuständig für Presse und Soziale Medien. Als Schatzmeister im Amt bestätigt wurde Karsten Thommessen (33), ebenso wie Daniel Mertens (32) als Sekretär und Aleksander Weber als Referent für internationale Beziehungen.

Dem 33-jährigen IT-Consultant Aleksander Weber fällt in seiner Funktion in diesem Jahr eine besonders wichtige Rolle zu. Erstmalig in seiner 13-jährigen Geschichte ist der Tönisvorster Tisch Gastgeber eines großen internationalen Treffens der Serviceorganisation. Beim sogenannten Euromeeting werden sich Ende August bis zu 60 „Tabler“ aus ganz Europa in Tönisvorst zusammenfinden, die Stadt erkunden, gemeinsame Besprechungen zum Austausch über Serviceprojekte durchführen und feiern. Die Apfelstadt wird dann für drei Tage Gäste aus Finnland, Frankreich, Schweden und vielen weiteren Ländern zu Gast haben. Diese Treffen finden jährlich in einer anderen Stadt statt, deren Round Table die gleiche Nummern-Endung hat. Red