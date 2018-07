Die Mitglieder des Festspielvereins durften mehr als nur einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Willich/Neersen. Da staunt sogar Ulrich Mischke: „Dass die Festspiele mittlerweile einen so großen Kostümfundus haben, hätte ich nicht gedacht“, sagt das langjährige Mitglied des Vereins Festspiele Schloss Neersen. Dieser hat seine Mitglieder zu einer ganz besonderen Besichtigungstour eingeladen: Sie dürfen einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Den Auftakt der Tour gibt es nicht unweit der Freilichtbühne am Schloss Neersen, sondern im Stahlwerk Becker. Dort begrüßt Ausstatterin Silke von Patay die knapp 30-köpfige Gruppe, die von der Vereinsvorsitzenden Sabine Mroch angeführt wird, in ihrer Werkstatt. Diese befindet sich in der zweiten Spielzeit in einer Halle des Gründerzentrums an der Gießerallee.

Farbeimer, Werkzeuge, Holzplatten, Kulissenteile – kunterbunt, aber wohlsortiert präsentiert sich Theater-Werkstatt. Eine riesige Schablone am Fußboden lässt sich klar als Vorlage fürs „Weiße Rössl“ identifizieren, das am 28. Juli bei den Festspielen Premiere feiert. Requisiten-Teile wie Brezeln im Miniformat und Kaffee-Tische mit Zuckerwürfeln aus Schaumstoff sind schon gut zu erkennen.

„Es wird am Ende nie so, wie es am Anfang auf dem Papier steht“, berichtet Silke von Patay von einem künstlerischen Entwicklungsprozess beim Entwurf von Kulissen und Kostümen. Bei letzteren kämen noch „menschliche Befindlichkeiten“ hinzu.

Gemeinsam mit zwei Mitarbeitern arbeitet die Diplom-Kostümbildnerin (49), die als 15-Jährige bei einem Schulpraktikum vom Theater-Virus „erwischt“ wurde, in der Werkstatt. Derzeit hat sie sogar Verstärkung an ihrer Seite: Ihr Ehemann, der selbst am Schauspielhaus in Hamburg arbeitet, unterstützt sie in seinen Theaterferien.

„An keinem anderen Theater kann ich so viel selbst machen wie hier“, lobt Silke von Patay die künstlerische Freiheit bei den Schlossfestspielen, denen sie seit elf Jahren die Treue hält. Schon beim Abschlussfest jeder Spielzeit sei die gedanklich mit der Vorbereitung des nächsten Jahres beschäftigt. Ihr Etat ist klein, das Wetter setzt Kostümen und Kulissen zu – darauf muss sie sich immer wieder neu einstellen. Gerne verwendet sie Kulissenteile neu, die in den vergangenen Jahren schon einmal eine Rolle spielten.

Apropos Rolle: Nächste Station der kleinen Theaterreise ist der Neersener Biedemann–saal, wo sich 13 Akteure aus dem „Weißen Rössl“ auf der Probebühne auf ihre Rollen vorbereiten. Als die Besucher eintreffen, wird gerade das berühmte Titellied „Im weißen Rössl am Wolfgangsee, dort steht das Glück vor der Tür“ einstudiert. „Wir machen das jetzt mal mit Bewegung“, kommandiert der musikalische Leiter Stephan Ohm – was Schauspieler Sven Post ein kurzes „Ach Gott“ entlockt.